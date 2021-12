DualSense pour la PS5 obtiendra trois nouvelles couleurs élégantes en janvier 2022

Agendas exacompta Agenda de bureau Eurotime 24S spiralé Bellagio 16 x 24 cm Semainier Janvier à Décembre 2022 - Couleurs assorties - Lot de 4

L'agenda statutaire, élégant avec son décor de surpiqûres.

La semaine sur 2 pages à la verticale, 7 jours complets, large amplitude horaire avec RDV par 1/2h de 7h à 21h, édition multilingue.Couverture amovible en synthétique aspect cuir, toucher doux, avec une finition haut de gamme (piqûre sellier).

Spirale intérieure ivoire, pour une ouverture et une mise à plat facile de l'agenda.

Les + : - impression en bleu et gris sur papier ivoire Clairefontaine, reconnu pour sa qualité et pour permettre une écriture douce et fluide, - coins détachables, pour pouvoir accéder rapidement à la semaine en cours.Pages spécifiques : - les calendriers semestriels de l'année en cours et de l'année suivante, - un planning mensuel de l'année en cours et de l'année suivante, - indicatifs téléphoniques, - un répertoire téléphonique indexé amovible, facile à déplacer et à conserver dans son agenda l'année suivante.Certifications : PEFC (fibres de papier issues de forêts gérées durablement) - Imprim'vert (impression respectueuse de l'environnement).Né dans les Vosges, fabriqué en France et pensé pour vous ! - Offre exclusivement réservée aux professionnels