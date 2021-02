DualSense dans le look PS1? L’amener sur!

L'Oréal Paris L'Oréal Men Expert BarberClub Argile Modelante Look Décoiffé 75ml

Maitrisez votre style grâce à L'Oréal Men Expert BarberClub Argile Modelante Look Décoiffé 75ml pour un look décoiffé à fixation moyenne et effet mat. Pour cheveux courts, mi-longs et longs. Appliquer sur cheveux secs. Travailler les cheveux jusqu'à obtenir le look désiré.