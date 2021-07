Dua Lipa, John Cena, Henry Cavill et plus rejoignent Argylle, le film d’espionnage All-Star de Matthew Vaughn

Kingsman le réalisateur Matthew Vaughn sera à la tête d’un nouveau film de franchise d’espionnage d’action (espérons-le) Argylle. Ce sera un casting de stars comprenant Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Catherine O’Hara, Jean Cena et Samuel L. Jackson, ainsi que la sensation pop britannique et pop star primée aux Grammy Dua Lipa dans ses débuts d’actrice. Elle créera également une musique originale pour la chanson-titre et la partition. Parlez d’un casting jackpot!

Argylle est basé sur le premier roman d’Ellie Conway du même nom et devrait être publié en 2022. Le script est écrit par Wonder Woman l’écrivain Jason Fuchs ; il suit le plus grand espion du monde ‘Argylle’ alors qu’il est pris dans une aventure de globe-trotter. Les créateurs espèrent que ce sera le premier d’au moins une trilogie de films.

Le film (et le livre) suivra les aventures de globe-trotter d’un super-espion nommé Argylle à travers les États-Unis, Londres et d’autres endroits exotiques. Interrogé sur son premier regard, Matthieu Vaughn dit: « Quand j’ai lu cette première ébauche de manuscrit, j’ai senti qu’il s’agissait de la franchise d’espionnage la plus incroyable et la plus originale depuis les livres de Ian Fleming des années 50. Cela va réinventer le genre d’espionnage. »

Le PDG Zygi Kamasa, qui a rejoint Marv en tant que PDG en septembre 2020, est enthousiasmé par la nouvelle franchise suite au succès de Kingsman séries. La préquelle L’homme du roi devrait sortir en salles par Disney en décembre 2021.

« Nous sommes ravis de commencer notre quatrième et de loin la plus grande production de longs métrages depuis le début de la pandémie mondiale », a déclaré Kamasa. « Elle démontre notre volonté de monter en puissance notre activité de production et notre ambition de continuer à lancer de nouvelles franchises au-delà de la Kingsman série de films. »

Henri Cavill a taquiné son rôle principal hier avec un post de la première affiche:

Dua Lipa a partagé l’un des siens, avec un motif rose :

Henry Cavill ne prend aucune pause entre les projets car Le sorceleur vient de se terminer et devrait revenir sur Netflix fin 2021. C’est un succès retentissant sur Netflix. Alors, pendant que nous attendons ce qui sera certainement un film d’espionnage intelligent et rapide, il tourne la tête avec Argylle, nous pouvons rattraper Le sorceleur à temps pour le début de la saison 2.

Le sorceleur est une série télévisée Web dramatique fantastique américaine créée par Lauren Schmidt Hissrich pour Netflix. Il est basé sur la série de livres du même nom de l’écrivain polonais Andrzej Sapkowski. Le sorceleur suit l’histoire de Geralt de Rivia (Cavill), un chasseur de monstres solitaire, qui lutte pour trouver sa place dans un monde où les gens se révèlent souvent plus méchants que les monstres et les bêtes. Mais lorsque le destin le précipite vers une puissante sorcière et une jeune princesse dotée d’un don spécial, les trois doivent apprendre à naviguer indépendamment sur un continent de plus en plus instable.

Argylle est actuellement prévu pour une sortie en salles en 2022. Cette nouvelle vient de Deadline.

