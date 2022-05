Dua Lipa dit que la haine qu’elle a reçue à cause de la routine de danse virale était « injuste »

Suite à une vidéo virale de Dua Lipa dansant sur scène en 2017, la chanteuse britannique n’a plus réussi à se débarrasser des mèmes, des blagues et des commentaires.

S’adressant au contrecoup total sur les réseaux sociaux après la routine de danse en direct, le joueur de 26 ans a qualifié l’épreuve de « genre d’injuste ».

La vidéo virale montre la chanteuse de « New Rules » se tordant les hanches alors qu’elle se tient droite avec une expression faciale neutre, et cela a apparemment été un point de critique et de jugement pour la carrière de la jeune chanteuse depuis.

Dua Lipa aborde enfin les commentaires haineux pour son mème de danse virale. Crédit : Alamy

Lipa a fait référence à la culture des mèmes sur Internet, décrivant la «monnaie toxique» des médias sociaux et prenant position contre elle.

Le Un baiser La chanteuse a récemment parlé à NPR de son expérience de vie aux yeux du public – entrant dans des détails spécifiques sur la chorégraphie mème-ifiée qui a eu lieu il y a plus de cinq ans.

« Les médias sociaux ont en quelque sorte pris le dessus », a commencé l’artiste lauréat d’un Grammy Award.

« Il y avait cette petite routine de danse que j’ai faite quand je jouais, et les gens ont pris ce petit extrait et ont décidé de baser toute ma présence sur scène et qui j’étais en tant qu’interprète sur scène [on that].”

Dua Lipa a également révélé: « Je pense qu’à ce moment-là, il y a [were] des moments de doute, même si c’était un peu injuste parce que beaucoup de gens qui avaient envoyé ces messages ou disaient des choses en ligne n’avaient en fait pas assisté à une émission. »

Dua Lipa a maintenant révélé qu’elle n’était plus « dérangée » par l’opinion publique à son égard. Crédit : Alamy

Appelant le mème viral comme un exemple de la «monnaie toxique» qui sous-tend les médias sociaux, la chanteuse a conclu ses déclarations par: «Les médias sociaux fonctionnent en quelque sorte sur cette monnaie toxique de« qui peut faire rire les gens aux dépens des autres ». . »

En discutant de son parcours émotionnel avec le mème, elle a précisé: « Bien sûr, ça m’a touché.

« J’étais à un point où j’étais si heureux, je faisais tout ce que je voulais, mais il y avait des gens qui m’ont fait sentir que je n’étais peut-être pas assez bon ou que je ne méritais pas d’être là, j’étais ce n’est pas fait pour être musicien. »

Alors que beaucoup de commentaires entourant le mème de danse virale étaient du côté plus léger et comique, avec des commentaires comme « Nous aimons son manque d’énergie. Allez fille, ne nous donne rien » et « Si décontracté, si bizarre, tellement beau. Époustouflant », d’autres ont poussé la blague trop loin.

L’un d’eux a même qualifié la routine de danse de « étrangement démoniaque », tandis qu’un autre a commenté : « Qu’est-ce qu’elle pense faire ? »

Dans un 180 complet, alors qu’il est clair que le mème l’a d’abord “ arrivé à (elle) », Lipa a depuis déclaré qu’elle n’était pas du tout inquiète de ce que le public pense d’elle maintenant.

« J’ai réalisé que ce que quelqu’un dit n’a pas vraiment d’importance.