Dua Lipa anticipe l’arrivée prochaine de la nouvelle musique

Miliboo Table basse en chêne massif et métal noir L102 cm LIPA

Une table basse moderne et pourtant si authentique !La table basse rectangulaire LIPA marie ligne moderne et matériaux bruts pour un style unique. Ses pieds fuselés en métal et son design géométrique dessinent une silhouette élégante et actuelle. La délicatesse de son piètement noir contraste joliment avec son épais plateau en bois massif. Conçu en chêne massif huilé, il apporte authenticité et charme à cet ensemble contemporain. Retrouvez dans le modèle LIPA tout ce qui fait le caractère des meubles industriels dans une version chic et moderne.LIPA, une table basse authentique et... généreuse ! Avec ses 102 cm de long et ses 73 cm de large, la table basse LIPA offre une belle surface pour poser les affaires du salon ou profiter d'instants conviviaux autour du canapé. La robustesse de ses matériaux en fait une table basse parfaite pour une utilisation quotidiennne.Pour mettre en valeur toute la beauté du chêne et du métal, accompagnez LIPA de matériaux naturels. Un joli canapé en lin ou en cuir, quelques meubles en bois massif... et vous obtiendrez un salon de caractère où il fait bon se retrouver.Livrée prête à monter.