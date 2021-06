Dua Lipa adopte un style country dans sa nouvelle vidéo « Love Again »

Actuellement, Dua Lipa est considérée comme l’une des pop stars les plus demandées et acclamées sur la scène musicale actuelle, faisant sensation avec son deuxième album studio « Future Nostalgia », qui a atteint le public l’année dernière en mars et depuis moins de six singles promotionnels.

Le plus récent d’entre eux est « Love Again », avec lequel Dua Lipa a sorti aujourd’hui (4 juin), son nouveau clip vidéo, qui a été réalisé par le photographe australien Nabil Elderkin, un collaborateur constant dans la carrière de l’artiste, qui a présenté une tournure esthétique inattendue dans ce nouveau matériau.

Avec « Love Again », Dua Lipa se présente à ses fans avec une tenue complète de style country avec un taureau mécanique et des clowns de rodéo inclus, qui accompagnent les Britanniques dans une chorégraphie rappelant celle que Billy Ray Cyrus imposerait dans les années 90 avec son chanson emblématique « Achy Breaky Heart ».

La sortie de « Future Nostalgia » a été bénéfique pour la carrière de Lipa, qui grâce à ce matériel a pu obtenir le prix du « Meilleur album vocal pop » aux récents Grammy Awards. De plus, il a récemment fait une collaboration pour la bande originale de la cassette « Gully » avec le thème « Can They Hear Us? ».

Dua Lipa s’est occupée de la réédition de son récent album, qui comportera une nouvelle version intitulée « Club Future Nostalgia », qui présentera de nouvelles versions de ses chansons dans lesquelles elle a la collaboration de Madonna, ainsi que Missy Elliott , Mark Ronson et de nombreux autres artistes invités.

Récemment, Joe Kentish, nouveau président de Warner Records UK (la maison de disques du chanteur), a anticipé que Dua Lipa planifiait déjà son prochain album, arguant qu’il était impressionné par son travail et son éthique de travail, qui est utilisé comme exemple avant d’autres artistes du même label.