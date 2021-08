Du succès à la ruine : la vie orageuse de Charlotte Stewart, l’enseignante Beadle dans « The Ingalls Family »

« La famille Ingall », également connue sous le nom de « La petite maison dans la prairie » dans sa langue d’origine, est l’une des séries les plus connues à la télévision. Sortie le 11 septembre 1974, la fiction de NBC a gagné une place dans le cœur du public et cinq décennies après sa fin, on s’en souvient encore avec émotion.

La série, basé sur la saga éponyme de Laura Ingalls Wilder, mettait en vedette Michael Landon et d’autres acteurs bien connus tels que Melissa Gilbert et Melissa Sue Anderson. Tout au long de ses dix saisons, « The Ingalls Family » nous a montré un grand nombre de personnages qui ont été aimés par le public et qui ont laissé leur empreinte à la télévision.

C’est le cas de Miss Beadle, un personnage joué par l’actrice Charlotte stewart, qui se caractérisait par son caractère angélique, doux et noble. L’interprète est réapparue sur les réseaux sociaux à l’âge de 79 ans et a partagé avec ses followers divers aspects intimes de sa vie. Ici tous les détails.

Charlotte Stewart a joué Miss Beadle dans « The Ingalls Family ». (Photo: NBC)

« LA FAMILLE INGALLS » : LA VIE TEMPÊTE DE CHARLOTTE STEWART, QUI ÉTAIT « PRISONNIÈRE » D’ALCOOL ET DE DROGUES

Charlotte Stewart est une actrice américaine de télévision et de cinéma, connue pour son rôle de l’enseignante ‘Miss Beadle’ dans « Petite maison dans la prairie », un personnage qu’il a joué de 1974 à 1978.

Pendant la pandémie, les acteurs qui faisaient partie de « La famille Ingalls » sont apparus sur les réseaux sociaux pour partager avec leurs followers des anecdotes ou des secrets sur la série télévisée dont on se souvient. L’une d’entre elles était Charlotte Stewart, qui est apparue en 2020 et a surpris tout le monde avec ses révélations.

La plupart se souviennent d’elle pour ce doux personnage d’enseignante sur le terrain, dans la petite école qui était l’un des cadres les plus importants de l’histoire de la famille Ingalls. Son personnage a guidé Laura Ingalls et a fini par être l’inspiration pour Laura elle-même pour être enseignante.

Charlotte Stewart a raconté à Fox News comment elle passait sa quarantaine au milieu de ce boom mondial de nombreux téléspectateurs choisissant de revoir la série. « Je conçois des sacs appelés Beadle Bags », a déclaré l’actrice à propos d’un projet qui la tient occupée. Ce sont des sacs qui portent le nom de son personnage (Beadle).

« The Ingalls Family » est une série télévisée américaine sur NBC, produite et diffusée par ce réseau entre 1974 et 1983. (Photo: NBC)

« Je me lève tard, je reste au lit jusqu’à ce que mon mari et moi finissions les mots croisés. Et je ne cuisine pas, je le laisse faire. Nous rencontrons mes proches tous les dimanches sur Facebook Live », a-t-il déclaré.

Cependant, ce qui a surpris ses followers, ce sont les révélations que l’actrice a faites sur des aspects de sa vie qui étaient inconnus. Charlotte Stewart a avoué qu’après la fin de son travail sur La famille Ingalls, elle s’est retrouvée « prisonniere » d’alcool et de drogues.

« D’autres l’ont fait et j’ai commencé à le faire aussi. J’ai mis tout l’argent dans mon nez. J’ai perdu ma maison… J’ai beaucoup de chance d’être en vie », a-t-elle révélé dans cette interview l’année dernière.

Il y a plus de détails sur cette étape de sa vie dans son livre intitulé « Little House in the Hollywood Hills: A Bad Girls Guide to Becoming Miss Beadle, Mary X, and Me », qui est disponible sur Internet. Dans ce document, l’actrice revient sur ses meilleures années d’actrice lors de l’enregistrement de la série mythique, mais aussi ses « turbulences ».

« Dans les coulisses, Hollywood faisait pression pour prendre de la cocaïne », dit-il. La quatrième de couverture du livre explique que « l’histoire de Charlotte est celle d’une survivante. Six ans après son rôle décisif dans La petite maison dans la prairie, il a tout perdu. Il a connu des périodes sombres dans sa vie : divorce, consommation de drogue, cancer, ruine financière, alcoolisme… Il n’a jamais perdu son humanité ni son sens de l’humour ».

Charlotte Stewart avoue que c’est l’actrice Alison Arngrim, sa co-star dans la série, qui l’a encouragée à écrire un livre. « J’ai d’abord hésité. Après plus de 1000 maux de tête, un ventre tordu et quelques larmes, nous avons enfin eu un manuscrit, et puis avant que je le sache, ils l’imprimaient déjà », a expliqué la femme qui jouait cet adorable professeur.

D’après le Daily Mail il y a quelque temps, Charlotte Stewart est passée de « Mlle Beadle à succès à une femme sans-abri ». Le journal a déclaré dans un article que peu de temps après la fin de l’histoire des Ingalls, « Stewart est tombé dans une spirale de drogue et d’alcoolisme ».

L’actrice elle-même a reçu de l’aide de ses amis et de sa famille « mais elle était déterminée à ne pas les écouter ». Après plusieurs rechutes, l’actrice est allée en cure de désintoxication et a pu se sortir de sa dépendance. « Je suis très reconnaissant d’avoir des amis et de la famille qui étaient avec moi. »