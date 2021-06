Du sperme de souris lyophilisé stocké sur l’ISS pendant 6 ans produit une couvée saine de 168 petits

14 juin 2021 13:12:00 IST

Des chercheurs japonais ont découvert que le sperme de souris exposé à des niveaux élevés de rayonnement cosmique pendant près de six ans produisait une grande couvée de « chiots spatiaux » sains et banals. Leur étude a été publiée vendredi dans Avancées scientifiques – qui n’a noté jusqu’à présent aucun signe de Mousezillas ou de rongeurs Hulks. Le sperme a été stocké dans la Station spatiale internationale sous forme lyophilisée. Une fois ramenée sur Terre et réhydratée, elle a donné naissance à 168 jeunes, exempts de défauts génétiques.

Le biologiste du développement et auteur principal Teruhiko Wakayama a déclaré AFP jeudi qu’il y avait peu de différence entre les souris fécondées par le sperme de l’espace et le sperme resté confiné sur notre planète.

« Tous les chiots avaient une apparence normale », a-t-il déclaré, et lorsque les chercheurs ont examiné leurs gènes, « aucune anomalie n’a été trouvée ».

En 2013, Wakayama et ses collègues de l’Université de Yamanashi au Japon ont lancé trois boîtes, contenant chacune 48 ampoules de sperme lyophilisé, vers l’ISS pour l’étude à long terme.

Ils voulaient déterminer si une exposition à long terme aux rayonnements dans l’espace endommagerait l’ADN des cellules reproductrices ou transmettrait des mutations à la progéniture.

Cela pourrait être un problème pour notre propre espèce dans les futures missions d’exploration spatiale et de colonisation.

Des lots ont été renvoyés sur Terre pour être fécondés après les neuf premiers mois, puis après deux ans, et enfin après six ans, conduisant à des centaines de naissances.

Le sperme lyophilisé a été sélectionné pour l’expérience car il peut être conservé à température ambiante, plutôt que d’avoir besoin d’un congélateur.

Les ampoules étaient également petites et très légères, de la taille d’un petit crayon, réduisant encore les coûts de lancement.

Lorsque les souris de l’espace ont atteint l’âge adulte, elles ont été accouplées au hasard et la génération suivante est également apparue normale.

Colonies spatiales

Wakayama, maintenant directeur du Centre de biotechnologie avancée à l’Université de Yamanashi, a déclaré AFP il s’était inspiré de la science-fiction d’Heinlein et d’Asimov et voulait autrefois devenir astronaute.

Bien qu’il ait décidé de devenir un scientifique, le sens de l’émerveillement et de la fantaisie de l’exploration spatiale ne l’a jamais quitté.

« À l’avenir, lorsque le moment sera venu de migrer vers d’autres planètes, nous devrons maintenir la diversité des ressources génétiques, non seulement pour les humains mais aussi pour les animaux de compagnie et les animaux domestiques », ont écrit Wakayama et ses collègues dans leur article.

« Pour des raisons de coût et de sécurité, il est probable que les cellules germinales stockées seront transportées par des vaisseaux spatiaux plutôt que par des animaux vivants. »

Se rendre sur d’autres planètes signifie quitter la sécurité de l’atmosphère protectrice de la Terre et du champ magnétique – qui s’étend également jusqu’à l’ISS, à 400 kilomètres (250 miles) au-dessus de la surface.

L’espace lointain est rempli de rayonnements puissants provenant à la fois de particules solaires et de rayons cosmiques galactiques provenant de l’extérieur de notre système.

Les éruptions solaires de la surface du Soleil génèrent des particules qui peuvent avoir des effets particulièrement dévastateurs sur la santé humaine et pénètrent dans les vaisseaux spatiaux de la génération actuelle.

Selon Wakayama, le processus de lyophilisation du sperme augmente sa tolérance par rapport au sperme frais, car le premier ne contient pas d’eau à l’intérieur de ses noyaux et cytoplasmes cellulaires.

Selon les calculs de l’équipe, le sperme lyophilisé pourrait être stocké jusqu’à 200 ans à bord de l’avant-poste orbital.

L’humanité pourrait également vouloir étendre ses ressources génétiques hors de la planète en cas de catastrophe sur Terre, a ajouté le journal.

L’étude a noté qu’il est encore nécessaire d’étudier les effets du rayonnement spatial sur les œufs femelles congelés et les embryons fécondés avant que les humains ne franchissent cette prochaine étape dans l’ère spatiale.

.

