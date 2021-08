Du repos! Margot Robbie prête à revenir dans le rôle de Harley Quinn

Margot Robbie joué Harley Quinn dans Escouade Suicide (2016), Oiseaux de proie (2020) et maintenant dans l’imminent La brigade suicide. Dès le début, les critiques et les fans ont applaudi la performance de l’actrice en tant que méchante qui savait être un couple du même Joker, interpreté par Jared Leto. Souvenons-nous: Escouade Suicide, dirigée par David hier, il n’a pas été très bien reçu. Cependant, l’interprète a pris la meilleure part des considérations que ce film avait.

Puis vint le marathon entre Oiseaux de proie Oui La brigade suicide, ce qui a laissé Robbie avec une certaine lassitude concernant son personnage de DC Univers étendu. L’actrice a profité d’une interview pour souligner qu’elle avait besoin d’une pause Harley Quinn. Certains ont eu peur et ont pensé que la populaire Margot ne jouerait plus le méchant.

Margot Robbie prête à revenir dans le rôle de Harley Quinn







Calmer! L’actrice a repris la parole en public pour dissiper les doutes : elle est prête à revenir comme Harley Quinn car il considère que la rupture nécessaire du personnage a déjà été prise. Le DC Univers étendu a une place de luxe réservée à ce méchant charismatique qui a su conquérir le Joker et atteindre une popularité des héros les plus reconnus au sein de la marque.

« J’ai eu assez de repos. Je suis prêt à le refaire. Je l’ai fait Oiseaux de proie Oui La brigade suicide dos à dos et c’était beaucoup de Harley; le tout en un an. C’était il y a quelque temps. Je suis toujours prêt pour plus de Harley ! »L’interprète a fait remarquer avec effusion qu’elle envisageait la possibilité de revenir en tant que méchant dans un court laps de temps.

Pour le moment, il n’y a pas de nouveaux projets pour Harley Quinn dans le DC Univers étendu. Cependant, le directeur de La brigade suicide, James Gunn, a souligné la possibilité de faire quelque chose avec le personnage dans un proche avenir. En attendant, il a son agenda bien rempli avec la série de Pacificateur, Protagonisée par Jean Cena. ¿Harley Quinn pourriez-vous avoir votre propre spectacle? Il va falloir être vigilant !