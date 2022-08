Du point de vue d’un agent de location, Security Booth : Director’s Cut présente une intrigue commerciale louche des années 90

Comme The Mortuary Assistant, le jeu d’horreur indépendant auquel Security Booth: Director’s Cut est contemporain, c’est plus qu’un simple simulateur de travail. Le sujet ostensiblement inintéressant est fait chanter vraiment par un courant sous-jacent de terreur et de mystère. Le 19 août, la version étendue du jeu d’horreur à la première personne est montée sur Steam.

La version non-Cut Director, qui fait partie du monde étendu Haunted PS1, est accessible gratuitement sur itch.io. Dans le jeu vidéo Security Booth de 1996, vous jouez le rôle d’un agent de sécurité dans les laboratoires Nova Nexus qui autorise ou interdit les voitures selon que leurs plaques d’immatriculation correspondent ou non à une liste d’employés.

Lors du quart de travail du cimetière de Nova Nexus, cependant, tout n’est pas comme il semble et les choses commencent à devenir étranges.

Pour l’édition complète à 5 €, qui a fait ses débuts le 19 août, ce jeu gratuit sert de démo décente. Le Director’s Cut ajoute des options et des résultats supplémentaires, développant la théorie du complot et vous libérant soi-disant de la cabine de sécurité titulaire pour une exploration à la première personne des étranges bureaux de votre employeur diabolique.

Être un spectateur impuissant dans ce qui ressemble à un épisode particulièrement fort du monstre X-Files de la semaine est un excellent moyen de décrire l’atmosphère de l’édition gratuite, qui a déjà de grandes frayeurs.

Il est également merveilleux de voir des jeux plus approfondis émerger des quickies Haunted PS1. ⁠— L’un des jeux les plus excitants est Dread Delusion, un autre ancien de PS1 Haunted de Security Booth. Restez à l’écoute pour une fonctionnalité d’impressions plus approfondie sur Security Booth. Coupe du réalisateur.

Un agent de sécurité employé par une grande entreprise est le personnage principal du jeu vidéo d’horreur Security Booth. Tard dans la nuit, Nova Nexus a appelé son personnel pour une urgence. Assurez-vous de ne pas laisser entrer les mauvaises personnes.

Le jeu commence par être vraiment fastidieux et lent. C’est jusqu’à ce qu’un étranger suspect se promène et commence à vous regarder de loin.