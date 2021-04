Du pire au meilleur: tout le Batman que le cinéma a donné

Cadeaux.com Cadeau Homme : Verre à Whisky Personnalisé Meilleur Papa

Le meilleur papa du monde mérite son verre à whisky bien à lui ! Offrez-lui un verre gravé à son prénom et accompagnez ses dégustations de votre plus belle déclaration. De quoi rendre ses moments de détente encore plus uniques... Vous pouvez être certain que ce verre à whisky personnalisé est exactement le cadeau qu'il vous faut. Son whisky aura bien meilleur goût dans ce verre tumbler : doté d'une belle finition et orné d'une gravure fine et profonde, c'est un bel objet unique de décoration de table. Pour les amoureux de la nature, il fera un cadeau de choix en toute occasion, que ce soit pour la Fête des pères, à Noël ou pour un anniversaire.