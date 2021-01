Du Millennium Falcon aux Star Destroyers: ce sont les 11 navires et véhicules avec les meilleurs designs de ‘Star Wars’

«Star Wars» est souvent valorisé en fonction de son ampleur, de ses personnages, de l’histoire qu’il raconte ou même du fandom qu’il suscite. Cependant, la saga du long métrage présente des designs extraordinaires qui ne reçoivent souvent pas l’attention qu’ils méritent, qui brillent notamment dans des aspects tels que les créatures (robotiques ou non) et les navires. John Barry, Norman Reynolds ou Ralph McQuarrie sont quelques-uns des noms propres derrière des planètes inhospitalières ou désormais des créatures légendaires.

Comme ‘Star Wars’ est bien plus que le Millennium Falcon ou les X Wings, nous avons sélectionné certains des navires et véhicules les plus remarquables pour leur conception, que ce soit pour le réaliste, pour l’imaginaire ou pour l’iconique. Il y a des dizaines d’absences, qui dans de nombreux cas sont dues à l’éducation sentimentale de chacun, et nous vous invitons à nous en parler dans les commentaires. Ce sont 11 des navires et véhicules les mieux conçus de la franchise galactique la plus populaire de tous les temps.

Faucon millénaire

Le navire qui a fabriqué le Kessel Runner en douze parsecs est le symbole absolu de la franchise, peut-être parce que contrairement à d’autres véhicules tout aussi emblématiques, il est unique (en fait, logiquement, ce n’est pas le cas: il s’agit d’un modèle de cargo léger Corellian YT-1300 ), et est absolument identifié avec l’un des personnages les plus aimés de la saga, Han Solo (malgré le fait que son propriétaire soit venu et reparti avec le temps). Sa vitesse et sa maniabilité en ont fait l’une des armes préférées des rebelles dans la trilogie originale et le navire le plus détesté de l’Empire, en plus de sa conception particulière qui le rend parfaitement reconnaissable à distance. Oh, et il comprend une planche dejaik. Il a tout!

X-Wing / X-Wing

Bien qu’il ait été vu dans différentes versions, plus ou moins puissantes, et a été repensé pour la dernière trilogie, le composant emblématique de ce modèle provient également du plus célèbre de ses pilotes, Luke Skywalker. Un X-wing a abattu le premier Death Star grâce à sa vitesse et sa maniabilité, et son design est une autre idée très heureuse de Ralph McQuarrie, avec ces ailes mobiles en forme de lettre X. L’aile X originale de Luke, en plus, Il est également devenu une relique des temps anciens dans la mythologie de la série et joue un rôle actif dans la trilogie originale qui fait passer le véhicule au-delà de simples autocollants.

TIE / TIE Fighter

La Sainte Trinité des navires emblématiques de la trilogie originale se termine avec Ce chasseur impérial spectaculaire capable de rivaliser avec les X-wings en termes de vitesse et de maniabilité, qui a fait à la fois les protagonistes des escarmouches les plus mémorables de la franchise. Des versions améliorées, en mode avancé, Bomber et, surtout, l’Interceptor qui a été vu dans « Le retour du Jedi », ont amélioré le modèle classique d’origine, améliorant dans ce dernier cas les improbables ailes-oreilles d’éléphant de l’original. Bien qu’aucun ne ressemble à celui piloté par Dark Vador lui-même, c’est ce qui a rendu ces navires célèbres.

Destructeur d’étoiles

Un spectateur du premier ‘Star Wars’ il suffit de voir la taille de ce vaisseau pour assimiler d’un coup la puissance dont l’Empire peut se vanter. Bien sûr, ce vaisseau est rarement utilisé pour détruire des étoiles, mais son nom est précisément mis pour imposer le respect. Sa conception, comme un fer de lance, reste infaillible, concentrant toute sa puissance de feu dans un seul faisceau frontal (mais pas exclusivement). La variante la plus connue est le Super Star Destroyer, un terme qui a commencé à être utilisé dans la guerre des clones et dont l’expression maximale, d’une puissance de feu inimaginable et capable de rendre un système planétaire complet avec sa seule présence, est le Super Star Destroyer. Executor, le fleuron personnel de Dark Vador.

Navette impériale

Aussi connue sous le nom de navette de classe T-4a Lambda, c’est un Système de transport de troupes impériales et a une esthétique très particulière en vol, comme une sorte de « Y » inversé. C’est généralement un moyen de transport pour les hauts fonctionnaires, y compris des personnalités comme l’empereur lui-même. Les rebelles ont finalement eu une flotte de navettes détournées, qu’ils ont utilisées à leurs propres fins et avaient le logo de l’Alliance sur l’aile centrale.

Navire royal nubien 327 de type J

Ce navire royal en métal poli est apparu pour la première fois dans «The Phantom Menace», et ne ressemble certainement à aucun autre navire vu dans la franchise. En réalité, il appartient presque à un type de science-fiction autre que celui qui définit la pierre et l’esthétique mécanique de ‘Star Wars’. D’autres navires Naboo ont un style similaire, mais celui-ci, dans lequel voyage Queen Padme, reste unique et s’intègre parfaitement, avec son manque d’armes et son style élégant, aux années paisibles de la République. Comprend la salle du trône et éventuellement une salle de bains.

Navire de contrôle Droid de classe Lucrehulk

L’un des navires les plus discutés de la franchise est cette taupe qui est apparue pour la première fois dans « The Phantom Menace », un navire de guerre modifié pour transmettre des signaux de contrôle aux droïdes de combat et aux droïdes vautours qui défendait la Fédération du commerce. À l’origine, ces navires avaient des objectifs commerciaux, mais comme ils étaient constamment attaqués par des pirates, ils ont fini par s’armer. Son design fascinant, aussi esthétique que peu pratique, ne leur fait pas réaliser qu’ils sont attaqués jusqu’à ce qu’il soit tard, mais qui couvrent la forme d’une soucoupe volante pulpe 1930 canalise ce que nous aimons le plus dans la trilogie originale «Star Wars».

Suprématie

Un autre navire très débattu (qui a également fait ses débuts dans « Star Wars: The Last Jedi » injustement détesté), mais qui a également un charme spécial, semblable à un navire, entièrement design, peu pratique dans un univers physique réel, mais avec un air de science-fiction ancienne peu concerné par la vraisemblance, quelque chose qui compte toute notre dévotion. C’est un Dreadnought Star Mega-classe qui a servi de vaisseau amiral du guide suprême Snoke et de siège mobile du Premier Ordre. Son envergure de 60 kilomètres pouvait accueillir plus de deux millions de membres d’équipage.

Speeders

Les speeders Ce sont des véhicules, généralement un seul homme, utilisés pour se déplacer à grande vitesse sur la surface d’une planète grâce à la technologie antigravité. Il existe de nombreux types, même si nous nous retrouvons avec un trio d’as: le Landspeeder Luke Skywalker avec qui il a traversé la surface de Tatooine dans le premier « Star Wars »; le fabuleux speeder de Rey avec qui elle a voyagé à travers Jakku et construit par elle-même avec de la ferraille; et bien sûr, les speeder bikes ou moto jets, que nous avons vus d’innombrables fois pilotés par des rebelles et des impérialistes, mais ils ont particulièrement brillé dans les séquences d’action de «Return of the Jedi» et «The Mandalorian».

Sandcrawler

Bien qu’il ne flotte pas ou ne plane pas dans les cieux, il s’agit d’un véhicule impeccable du classique «Star Wars». Une monstruosité d’acier rouillé qui sert à déplacer les Jawas d’un côté de Tatooine à l’autre. Son origine est celle de Des véhicules miniers avant que les ouvriers ne quittent la planète à cause des pillards de Tusken (Ils ont un autre véhicule que l’on adore: les banthas, bien que celui-ci échappe déjà complètement aux objectifs de cette liste). Quand ils ont quitté Tatooine, ils ont laissé derrière eux ces carcasses que les Jawas utilisent comme une sorte de villes mobiles. Son design minimaliste, extrême, utilitaire et colossal nous rappelle que «Star Wars» n’est pas seulement des navires tirant des lasers, mais aussi des épopées d’exploration planétaire, comme «The Mandalorian» l’a si bien illustré.

AT-AT

L’acronyme de All Terrain Armored Transport correspond à des véhicules qui sont également devenus des silhouettes emblématiques de la franchise. Son aspect animal et sa taille a fait la bataille à la surface de la planète glacée Hoth dans « The Empire Strikes Back » presque un film de Godzilla, et la démarche à deux pattes de ces musiciens est devenue un peu un symbole de l’Empire à cette époque: «grand bateau, marche ou pas». A noter également son retour dans la dernière trilogie, avec le juste équilibre entre renouveau et nostalgie.