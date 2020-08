Du menu au combat de boss: la PS5 obtient "Activités"-Fonctionnalité

Il y a encore de nombreuses questions sur la PlayStation 5 de Sony, telles que les caractéristiques et les fonctions exactes de la console. Nous avons maintenant reçu de nouvelles informations sur une fonctionnalité spéciale intéressante de la PS5: Apparemment, nous pourrons passer directement à des parties spécifiques d’un jeu à partir du menu de démarrage.

La fonction de démarrage à froid s’appellera apparemment “Activités” et nous permet de passer directement à des parties très spéciales d’un jeu depuis le menu de démarrage de la PlayStation 5 – sans avoir à charger le jeu au préalable. Le magazine Gamereactor en avait parlé, mais a rapidement remis l’article hors ligne. Mais comme Internet n’oublie rien, le compte Twitter Gematsu en a archivé une capture d’écran.

Exemple: “WRC 9”

La fonction activités est décrite dans l’article utilisant le jeu de course “WRC 9”. Supposons que vous vouliez conduire une course très spéciale. Avec la nouvelle fonctionnalité, vous pouvez accéder directement à votre rallye préféré à partir du menu de démarrage de la PlayStation 5, vous n’avez pas à démarrer «WRC 9» séparément et vous n’avez pas à cliquer sur les sous-menus individuels du jeu.

Le principal concepteur de PlayStation 5, Mark Cerny, avait déjà évoqué cette fonctionnalité dans une interview au magazine Wired en octobre 2019. À l’époque, il avait déjà mis l’accent sur la fonction temps réel de la PS5, qui devrait rendre superflus les temps de chargement et les clics de tuiles fastidieux.

Quand Sony laisse-t-il le chat sortir du sac?

La fonction Activités n’a pas encore été officiellement confirmée par Sony, tout comme l’interface utilisateur réelle de la PS5 ou la navigation dans les menus. Cependant, puisque la PlayStation 5 sortira à la fin de l’année, il ne faudra pas longtemps avant que la société de jeux japonaise révèle également les derniers secrets.