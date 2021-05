Du jeu à la série ou au film: nous pouvons nous attendre à ces prochaines adaptations de jeux vidéo

Hollywood a le dernier mais non le moindre avec le film à succès Détective Pikachu et les réussies Série Witcher Le potentiel des adaptations cinématographiques est reconnu depuis longtemps et de nombreuses séries à succès ont été adaptées ces dernières années, que ce soit en tant que long métrage ou série pour Netflix and Co.

Cependant, toutes les adaptations ne réussissent pas et se révèlent être des cornichons sous licence comme le tristement célèbre. Super Mario Bros.-Film et dernier Warcraft, Assassin’s Creed ou alors Tomb Raider. Mais cela n’empêche pas les studios de filmer d’autres séries de jeux et franchises populaires et à succès.

Dans notre aperçu, nous présentons les adaptations cinématographiques les plus importantes de séries de jeux bien connues, auxquelles nous pouvons nous attendre bientôt.

Série animée Resident Evil: Infinite Darkness © Netflix

Resident Evil

Au 25e anniversaire de Resident Evil a Capcom pareil plusieurs adaptations de la série de survie d’horreur à succès annoncée pour cette année:

Série Netflix Resident Evil: Infinite Darkness

Cela commence par la série animée Resident Evil: Ténèbres infinies au 8 juillet 2021 sur Netflix. L’action se déroule en 2006 et se déroule après les événements des deux premiers matchs. Au grand bonheur des fans, il y a des retrouvailles avec les personnages populaires Claire Redfield et Leon S. Kennedy, avec les voix originales de Nick Apostolides et Stephanie Panisello du Resident Evil 2-Refaire.

Une autre série Resident Evil Netflix

De plus, il y a une première Série d’action en direct sur Netflix travail en cours, développé par l’écrivain et co-showrunner Supernatural Andrew Dabb. L’intrigue en dit un histoire complètement nouvelle de la franchise et se situe à deux niveaux de temps différents: l’accent est mis sur les frères et sœurs Jade et Billie Wesker dans Nouvelle ville de raton laveur et leur sort lors de l’épidémie de virus T. Un bond de dix ans dans le futur montre les effets catastrophiques. Un est prévu Commencer en 2021 au plus tôt. D’autres détails, y compris la première programmation, ne sont pas encore disponibles.

Redémarrage du film Resident Evil: Bienvenue à Racoon City

De plus, est avec Resident Evil: Bienvenue à Racoon City une Redémarrage du film de la série d’horreur a annoncé que promet de revoir à nouveau des lieux et des personnages bien connus des jeux. Réalisé par Johannes Roberts, qui aimerait s’orienter plus étroitement vers l’original, notamment en ce qui concerne l’horreur. Dans les rôles principaux sont Kaya Scodelario (« Maze Runner ») comme Claire Redfield, Avan Jogia (« Zombieland: Double Tap ») comme Léon S. Kennedy, Robbie Amell (« Télécharger ») comme Chris Redfield et Tom Hopper (« The Umbrella Academy ») comme Albert Wesker à voir. Il ouvrira en salles le 9 septembre 2021.

Inexploré

Le populaire Inexploré-La série de jeux obtient avec les acteurs de « Spider-Man » Tom Holland une première adaptation cinématographique. Cependant, l’intrigue ne filmera pas un jeu spécifique, mais représente plutôt le Histoire d’origine par le jeune Nathan Drake et sa première aventure au centre de l’intrigue. Son ami et mentor Souiller est joué par la star de l’action Mark Wahlberg.

L’autre distribution comprend Sophia Ali (Grey’s Anatomy) en tant que chasseur de trésors Chloé Frazer comme Antonio Banderas dans un rôle encore inconnu. Ce pourrait bien être celui de l’adversaire. Le réalisateur est Ruben Fleischer («Zombieland», «Venom»). En raison de Corona, un Sortie en salle le 18 février 2022 déménagé.

Première photo de Tom Holland dans le rôle de Nathan Drake © Sony Pictures

Le dernier d’entre nous

L’aventure d’action populaire de survie et d’horreur Le dernier d’entre nous Naughty Dog est en train d’être transformé en film. Initialement prévu comme un film, il est maintenant produit en collaboration avec le patron de Naughty Dog Neil Druckmann une série sur HBO, maison de la série à succès « Game of Thrones » et « Westworld ». L’adaptation de la série est basée sur le Événements du premier match et devrait s’en tenir étroitement au modèle, promet l’homme de l’impression et le créateur de séries Craig Mazin (« Tchernobyl »).

Les rôles principaux sont avec Le mandalorien-Star Pedro Pascal comme Joel et jeu des trônes-Star Bella Ramsey comme Ellie déjà trouvé. Gabriel Luna représente le frère de Joel, Tommy. D’autres personnages importants de l’original, tels que Tess, Marlene, Maria et ceux du DLC Laissé derrière La célèbre Riley devrait également apparaître dans la série. La production de la série HBO « The Last of Us » débute en juillet 2021, un Le début est pour 2022 au plus tôt prévu.

Série HBO The Last of Us avec Elli et Joel en préparation © Naughty Dog

D’autres adaptations du jeu sont prévues pour les prochaines années

Assassin’s Creed (Série Netflix)

(Série Netflix) Borderlands (Long métrage avec Cate Blanchett, Kevin Hart, Jamie Lee Curtis et Jack Black)

(Long métrage avec Cate Blanchett, Kevin Hart, Jamie Lee Curtis et Jack Black) Appel du devoir (Film)

(Film) Cyberpunk: Edgerunners (Série Anime Netflix)

(Série Anime Netflix) Diablo (Série Anime Netflix)

(Série Anime Netflix) Tomber

Final Fantasy

Cinq nuits chez Freddy

Armement de guerre

Fantôme de Tsushima

Halo

Cause juste

Juste danser

Mega Man

Metal Gear Solid

Minecraft

Lapins Crétins

Crâne et os

Envahisseurs de l’espace

Splinter Cell

Super Mario Bros.

La division