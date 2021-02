Du jeu à la rencontre, de nouveaux podcasts originaux philippins étoilés arrivent sur Spotify – Spotify

L’année dernière, Spotify accueilli neuf podcasts préférés des fans philippins exclusivement sur la plate-forme. Maintenant, nous étendons notre contenu audio pour offrir aux auditeurs une liste de sept nouveaux podcasts Spotify Original de créateurs philippins.

Ces nouvelles émissions, qui couvrent des sujets allant du jeu et du bien-être aux rencontres et aux amis, présentent des personnalités locales et des favoris de la foule comme Pia Wurtzbach, Donnalyn Bartolome, Wil Dasovich, et plus. Ces créateurs rejoignent un nombre croissant de podcasteurs à travers l’Asie et les Philippines qui utilisent Spotify comme plate-forme pour raconter leurs histoires, créer du contenu qui compte et se connecter avec les auditeurs de manière intime.

Découvrez les sept nouveaux spectacles ci-dessous.

Entre nous Queens (Anglais / tagalog)

Dirigé par la gagnante de Miss Univers 2015 Pia Wurtzbach avec d’autres reines de beauté Bianca Guidotti et Carla Lizardo, ce podcast permet à ces anciennes dames de concours de partager leurs expériences et de parler de ce que signifie être une Philippine moderne.

Itatama Pa Ba ou Tama Na? (Anglais / tagalog)

Artiste d’enregistrement et personnalité Internet Donnalyn Bartolome est devenue virale pour avoir partagé une vidéo émotionnelle qui montrait ses effets personnels déballés retournés par son ex. Maintenant, dans son nouveau podcast, elle espère aider les amoureux de la vraie vie à régler le compte ou à réparer les cœurs brisés. Dans chaque épisode, Donnalyn participe à des séances de thérapie de couple non officielles pour faciliter la conversation et aider les invités à apprendre et à grandir de leur chagrin.

Le raid avec Alodia et Ashley (Tagalog)

L’un des plus grands streamers de jeu et cosplayers OG des Philippines, Alodia Gosiengfiao, est rejoint par sa sœur Ashley comme ils se débrouillent sur tout ce qui concerne l’anime et les jeux. Le podcast donne également aux gens un aperçu de ce qu’un otaku (personne qui a un penchant pour la bande dessinée ou l’animation japonaise) la vie du duo de frères et sœurs est comme.

Surhumain (Anglais)

Dans ce podcast, un survivant du cancer et un vlogger renommé Wil Dasovich plonge dans le monde en constante évolution de la santé. L’objectif principal de Wil est de répondre à la question «Que faut-il pour être surhumain?»

Huwag ‘tong Makakalabas (Tagalog)

Dans ce podcast, artiste à la parole, scénariste et fanatique de la culture pop Pinoy certifié Juan Miguel Severo feuillette ses vieux journaux et lettres cachées et donne aux auditeurs un aperçu de ce qu’ils contiennent. Il vous laisse entrer dans son monde réel, brut et personnel en interprétant des pièces de mots parlés et en partageant ses réflexions sur chaque histoire, le tout dans un épisode de 15 minutes (ou moins).

Payaman Insider (Tagalog)

Ce podcast hebdomadaire suit un format de chat show spontané avec Team Payaman’s Junnie Boy, RogerRaker, Pêche deux fois, et Boss Tryke—Le plus grand collectif en ligne du pays — qui sont connus pour leurs plaisanteries amicales irrévérencieuses.

Grandir avec Ben et Kris (Anglais / tagalog)

Vlogger populaire Benoît Cua et son manager, Kristian Somera, sont sur le point d’atteindre la trentaine et utilisent ce podcast pour réfléchir à leur passé. Les meilleurs amis discutent de leur vingtaine et de la façon dont ils peuvent être et faire mieux alors qu’ils abordent le prochain chapitre de leur vie.