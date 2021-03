Du hockey à Captain America: qui est Wyatt Russell

The Falcon and The Winter Soldier a créé son deuxième épisode sur Disney + et de nombreux looks étaient pour le personnage de Wyatt Russell. L’acteur joue John Walker, le nouveau Captain America qui jusqu’à présent a été mal accueilli par les fans pour avoir remplacé Chris Evans. Bien que les critiques aient objecté qu’un étranger portait le célèbre bouclier, l’artiste a une longue carrière et s’est démarqué au cinéma après avoir brillé en tant que joueur de hockey. Apprenez-en beaucoup plus sur lui!

Le faucon et le soldat de l’hiver: qui est Wyatt Russell, nouveau Captain America

Né à Los Angeles il y a 34 ans, Il a sucé le jeu dès son plus jeune âge car il est le fils d’acteurs Kurt Russell et Goldie Hawn (Vainqueur de l’Oscar de la meilleure actrice de soutien pour Flor de cactus). Cependant, Ses premières armes ont été fabriquées dans le sport et il s’est consacré au hockey sur glace pendant sa jeunesse. C’était un archer qui participait à la NCAA avec les chargeurs de l’Université de l’Alabama.

Russell devait arrêter l’activité physique à 24 ans en raison de blessures graves. « Tout mon côté droit, du genou à la hanche, est déchiré, donc je ne pouvais plus jouer. », a-t-il reconnu dans une interview avec le Times Colonist en 2018. Là, il a également admis que sa carrière de hockey n’avait pas beaucoup de projection: « J’ai l’impression que c’était le destin, une aubaine parce que je n’allais nulle part au hockey. »







Le nouveau Captain America a essayé de s’essayer au jeu d’acteur et a reçu de sages conseils de ses parents: « Apprenez vos lignes. Soyez à l’heure. Et ne soyez pas idiot. ». C’est ainsi qu’en 2010 il a joué Lycée Et il a commencé une carrière qui lui a été difficile à décoller de toute façon car il a dû attendre un an pour son prochain projet.

«C’est à ce moment-là que j’ai réalisé que ce n’était peut-être pas pour moi. Je ne me sentais pas rejeté ou quoi que ce soit du genre, j’ai juste pensé que peut-être que je ne comprenais pas certains aspects du processus d’audition. Je commence à jouer, mais je ne peux pas auditionner . « , a révélé en 2018 son inquiétude. Jusqu’à ce que le réalisateur Jim Mickle lui a donné le rôle principal dans Nous sommes ce que nous sommes et lui a appris les rudiments du métier.







Dans sa carrière aussi a eu une expérience qui a changé votre façon de voir la vie– Le 24 janvier 2014, lors du tournage du film Midnight Rider en Géorgie, vous avez vu un accident de train tuer Sarah Jones, une assistante caméra de 27 ans. « Cela a changé ma vie. J’étais là quand cela s’est produit et c’était un événement vraiment catastrophique. Cela m’a donné une appréciation pour la vie que je n’ai jamais eue. C’est difficile à mettre en mots. », indiqué en 2018.

Le dernier travail de l’acteur comprend le rôle de JEB Stuart dans la mini-série. Le bon seigneur oiseau et sa représentation de David Winters dans le film La femme à la fenêtre. Sa carrière est à la hausse et cela est démontré par son arrivée dans l’univers Marvel pour le rôle controversé de John Walker.