Du bâton de Matano au microphone: où acheter les articles LOL

LOL: Qui rit est dehors est définitivement la série du moment, ou du moins la plus parlée: le format bande dessinée mis en ligne ces derniers jours sur Amazon Prime Video n’est accessible qu’à ceux qui paient un abonnement annuel au géant du commerce électronique, mais il fait tellement parler les gens que même ceux qui n’ont pas moyen de le voir. En plus des performances et des gags des 10 comédiens et concurrents du spectacle, parmi les protagonistes incontestés du programme, vous pouvez inclure le accessoires utilisés par les participants pour essayer de se faire rire: de la canne de Frank Matano au micro de Katia Follesa, voici les plus populaires en ligne et où les acheter (pas de spoilers sur qui a gagné le jeu).

le canne verte fluorescente par Frank Matano c’était l’un des slogans de l’émission, certainement l’objet le plus récurrent; il ne faisait pas partie des accessoires fournis par les auteurs du programme, mais a été introduit dans le théâtre par le comédien lui-même. Vous pouvez le trouver en ligne comme son bâton ou comme tube sonore: pour le moment la version la plus proche de celle utilisée par Matano pendant le show est sur Yappashop.

Là bouteille de bière cassée par Angelo Pintus sur Frank Matano est évidemment faux: c’est un accessoire en sucre, qui peut être acheté sur divers sites spécialisés. Le coût est beaucoup plus élevé que celui d’une bouteille en verre ordinaire, et dans tous les cas l’objet ne doit pas être utilisé trop légèrement.

le dinosaure monté par Cyrus sur la scène du théâtre au rythme de la musique se trouve un costume gonflable: l’animal préhistorique se gonfle avec une prise d’air arrière, et les jambes chevauchantes font partie du déguisement. Celui qui l’utilise entre à l’intérieur et l’illusion est servie. Le gadget peut être trouvé sur Amazon à cette page, mais aussi sur d’autres sites de commerce électronique en recherchant les mots-clés costume de dinosaure gonflable.

le lunettes aux yeux exorbités ont été utilisés à plusieurs reprises par plusieurs membres de la distribution. Ce n’est pas un élément particulièrement drôle, mais les comédiens de la série l’ont utilisé pour créer un effet de surprise qui pourrait conduire à des rires dans certains cas. Les trouver est très simple, à la fois dans les supermarchés et les magasins spécialisés dans les déguisements, et en ligne en recherchant des lunettes aux yeux de printemps.

le microphone trouvé par Katia Follesa puis pris d’assaut par les autres comédiens était une arme dangereuse pour tous les participants. C’est un microphone de karaoké avec deux fonctions très particulières: une série d’effets audio capables de déformer la voix saisie par les protagonistes, et une caisse de résonance intégrée entre le microphone et la poignée qui permet de diffuser l’audio en temps réel. Il existe plusieurs fabricants; celui-ci en particulier propose plusieurs modèles.

Comme pour les lunettes de carnaval, le armes à feu tire des balles ils ont été utilisés plus d’une fois au cours des six épisodes de l’émission. Plus que pour provoquer le rire, ils ont été utilisés par divers comédiens comme stratégie pour rendre les autres participants nerveux sans être particulièrement performants. Dans ce cas également, il est facile de les trouver dans les magasins et les supermarchés, tandis qu’une recherche en ligne renvoie de nombreux modèles à choisir par caractéristiques et prix.

