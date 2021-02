DS Automobiles. Acquisition et services améliorés avec plateforme en ligne

En période de pandémie et de confinement, DS adopte la stratégie déjà suivie par d’autres constructeurs automobiles, en renforçant les canaux de contact en ligne avec les clients, notamment via la plateforme numérique DS Online Store.

Dans un communiqué, la marque prime de l’ancien groupe PSA, aujourd’hui Stellantis, souligne le fait que la plate-forme DS Online Store dispose d’une série d’instruments qui permettent aux clients, à l’aide d’un simple appareil numérique mobile ou d’un ordinateur, de choisir, comparer, réserver et, enfin, acheter n’importe quel modèle en le catalogue DS. En plus de pouvoir planifier la livraison du véhicule, à votre domicile, grâce à un processus qui respecte toutes les règles de sécurité.

Sur cette plateforme, les parties intéressées peuvent obtenir des informations détaillées sur l’ensemble de la gamme de produits de la marque, de la DS 3 Crossback à la DS 7 Crossback, en passant par les moteurs à combustion jusqu’aux dernières propositions électrifiées E-Tense.

DS 3 Crossback

À l’aide de la boutique en ligne DS, le client peut sélectionner plusieurs critères, parmi la gamme de prix, le type de moteur, le niveau d’équipement et la couleur. La sélection du véhicule prend également en compte l’emplacement du DS Store, ou du DS Salon le plus proche.

Il existe également un outil grâce auquel il est possible d’obtenir des propositions de financement pour le véhicule en cours d’analyse, dans un processus qui est ensuite complété par le concessionnaire.

Dans le cas des clients qui ont un véhicule à reprendre, ils peuvent également demander une évaluation sur le portail «Retoma DS».

Enfin, DS propose également des services comme le DS Valet, qui comprend deux volets: la livraison, c’est-à-dire le retour du véhicule à une adresse choisie par le client après l’opération de maintenance; et Pick Up & Delivery, une combinaison des deux processus précédents, libérant le client d’un voyage à l’atelier.

En plus de ce service, DS Automobiles maintient le réseau de service en fonctionnement et aux heures normales, recevant les rendez-vous par téléphone et numériquement.

