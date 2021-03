Dropbox ouvre son gestionnaire de mots de passe: il peut être utilisé par les utilisateurs de comptes gratuits, mais avec des limitations

Le 16 février, LastPass, l’un des gestionnaires de mots de passe les plus populaires, a annoncé que les utilisateurs gratuits perdraient l’accès multiplateforme. Depuis le 16 mars, LastPass n’inclut l’accès que sur un seul type d’appareil (mobile ou ordinateur) et le seul moyen de retrouver un accès multiplateforme est de s’abonner au service. Coïncidant avec l’entrée en vigueur de cette mesure, Dropbox a pris des mesures à ce sujet et a publié son gestionnaire de mots de passe.

Dropbox Passwords, qui a été publié l’année dernière, n’était disponible que pour les utilisateurs de forfaits payants, mais à partir d’avril, il sera accessible à tous les utilisateurs (gratuit inclus). Bien sûr, ce ne sera pas la version complète, mais elle aura une série de limitations que nous allons expliquer ci-dessous.

Des mots de passe Dropbox pour tous

Dropbox Passwords fonctionne comme n’importe quel autre gestionnaire de mots de passe: il vous permet de stocker les informations d’identification des services et d’y accéder depuis n’importe quel appareil, ainsi que champs de connexion à remplissage automatique. Les mots de passe, affirment-ils, sont cryptés. Jusqu’à présent, il n’était disponible que pour les utilisateurs de plans payants, mais début avril, il s’ouvrira aux utilisateurs de Dropbox Basic, qui est le plan gratuit.

Cependant, les mots de passe Dropbox pour les utilisateurs gratuits auront un certain nombre de limitations majeures qui affectera principalement ceux qui ont de nombreux appareils et comptes sur plusieurs plates-formes et services:

Les utilisateurs de Dropbox Basic ne pourront stocker jusqu’à 50 identifiants .

. Les utilisateurs de Dropbox Basic peuvent accéder aux mots de passe sur jusqu’à trois appareils .

. Bientôt, ils pourront également partager leurs mots de passe avec d’autres utilisateurs.

Autrement dit, pas plus de 50 mots de passe peuvent être stockés et ne sont accessibles qu’à partir de trois appareils au maximum. Cette dernière mesure est parfaitement logique, car Dropbox a limité l’année dernière le nombre d’appareils pouvant être connectés avec un compte gratuit à trois. C’est, en bref, un limitation intrinsèque au plan gratuit.

Comme nous l’avons indiqué précédemment, Mots de passe Dropbox Il deviendra accessible à tous début avril, devenant ainsi un concurrent plus fort sur le marché des gestionnaires de mots de passe.

