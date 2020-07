Droit LGBTQ : Un bar célèbre de la Californie vandalisé

Un bar queer adoré du sud de la Californie, le Main Street Bar & Cabaret, a vu ses fenêtres brisées par des vandales.

Des vandales viles ont tenté d’incendier le bar et le cabaret historiques de Main Street dans le sud de la Californie avec des cocktails Molotov, brisant au moins sept fenêtres d’un lieu déjà sous le choc et paralysé de la pandémie de coronavirus.

Vile homophobes attempted to burn down a historic 62-year-old queer bar in a botched Molotov cocktail attackhttps://t.co/2xnZypaZrG — PinkNews (@PinkNews) July 28, 2020

Le bar queer est depuis 62 ans un point d’eau populaire à Laguna Beach. Les habitants se rassemblaient autour du piano grinçant ou dansaient jusqu’à l’aube dans ses lumières roses.Mais les propriétaires ont été dévastés lorsque deux fenêtres avant de la taverne de la South Coast Highway ont été brisées et les esprits ont été ébranlés mardi dernier (21 juillet).Les détectives ont déclaré que ce qui empêchait Main Street d’être englouti par les flammes, aux côtés des quatre locataires de l’immeuble, était le choix de bouteilles incassables.

Une attaque ratée…

Cinq cocktails Molotov truqués ont été trouvés dans un sac d’épicerie en papier par les autorités le 22 juillet. Sept petites fenêtres avaient été brisées.

«À l’intérieur des bouteilles se trouvait un liquide inconnu, soupçonné d’être inflammable», a déclaré le sergent Jim Cota du département de police de Laguna Beach.«Les bouteilles étaient également équipées de mèches brûlées. Étant donné que les bouteilles n’étaient pas en matériau cassable, ce type d’appareil n’a pas explosé ni provoqué un incendie. »Les pompiers locaux et les analystes médico-légaux ont passé au peigne fin les lieux à la recherche de preuves, a déclaré la police, alors que l’accélérateur à l’intérieur des bouteilles est examiné.

Les bars LGBT + sont déjà confrontés à une volée de défis au milieu de la pandémie, alors que les salves après la salve sont lancées. Les réserves épuisées, les marges bénéficiaires minces comme des rasoirs et les loyers élevés jettent de nombreux endroits dans l’incertitude.

An attack, a fire, a love message: This Mexican queer bar resisted hate and opened its doors to its neighborhood https://t.co/L4kiOfZF9t — Brian De Los Santos (@bdelossantos1) July 3, 2019

Comme Wendy Nelson, propriétaire de Main Street depuis six ans, l’a déclaré au point de vente, les lieux queer ont longtemps fourni aux clients un sentiment d’appartenance au-delà des liens du sang, et elle espère que les criminels comprennent les dommages qu’ils auraient pu causer à la communauté si l’attaque s’était déroulée comme prévu.

«Nous constatons que la destruction subie cette semaine au Main Street Bar, qui a ouvert ses portes en 1958, avec sept fenêtres cassées et un accélérateur jeté à l’intérieur de l’espace, n’est rien de plus qu’une haine enfantine pour quelqu’un ou un mode de vie.

«Nous prions pour que le ou les coupables trouvent la paix dans leur vie et le fait que notre entreprise ou les quatre autres locataires ne subissent pas davantage de dommages dans l’un des bâtiments les plus historiques de Laguna Beach.«Cette pandémie peut rassembler les gens ou les déchirer. Nous nous efforçons d’obtenir du positif dans les murs des bars et encourageons le positif pour tous dans leur propre vie.»