Drive to survive : tous les pays dans lesquels se déroule la saison 4

Netflix

Netflix a une excellente nouvelle pour les amateurs de Formule 1. L’émission qui se concentre sur la façon dont cette compétition est vécue au jour le jour reviendra vendredi prochain.

©NetflixLa série a été créée en 2019.

conduire pour survivre transformé en rage Netflix, notamment pour les amoureux de la Formule 1, depuis le jour de son arrivée sur la plateforme en mars 2019. Désormais, à quelques jours du lancement d’un nouvel opus, les amoureux de ce sport commencent à s’échauffer pour ce qui sera la quatrième saison de ce documentaire sur le monde des voitures de course. Il sortira 9 jours avant le retour de la compétition, qui fera ses débuts sur le circuit de Bahreïn.

Comme d’habitude à chaque épisode, conduire pour survivre se charge de faire le tour de cet univers si particulier les jours de compétition. Ainsi, il montre comment se vivent les préparatifs et les journées de course dans les circuits de la plus importante compétition automobile au monde. Cette nouvelle saison comptera au total 10 épisodes, ce qui nous permet de savoir qu’il y aura une grande variété de paysages à parcourir dans ses séquences.

Les épisodes entre 30 et 50 minutes ne mettront pas en vedette l’un des athlètes les plus importants de formule 1, Max Verstappenqui n’est pas très satisfait de la manière dont sont montrés les coulisses de la compétition. « De mon point de vue de pilote, je n’aime pas en faire partie. Ils ont simulé des rivalités qui n’existent pas vraiment. »a pu dire PA l’athlète qui fait partie de Course de taureaux rougesmarque avec laquelle il a remporté le titre.

La saison de l’année dernière a été la plus longue de l’histoire et a comporté un total de 22 courses, dont un seul pays a été répété : l’Italie, avec les circuits de Monza et d’Imola. Le reste des compétitions s’est déroulé à Bahreïn, au Portugal, en Espagne, à Monaco, en Azerbaïdjan, en France, en Autriche, au Royaume-Uni, en Hongrie, en Belgique, en Russie, en Turquie, aux États-Unis, au Brésil, au Qatar, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, et Ils avaient tous la présence de Netflix. Il convient de noter que les tournées en Australie, au Canada, en Chine, au Japon et à Singapour ont été annulées.

La Formule 1 et Brad Pitt sur le point de s’associer pour un nouveau film

Dans la dernière fois, la rumeur a commencé à courir qu’il y avait une production en cours qui pourrait compter sur Brad Pitt dans le casting principal. C’est un film de Formule 1 dans lequel il est dit que Lewis Hamilton sera, au moins, un producteur et aura également George Clooney. Manzana sera en charge de la distribution et on parle d’une histoire dans laquelle un ancien pilote revient dans le monde du sport automobile pour devenir le mentor d’un jeune pilote. Le titre de cette histoire n’a pas encore été publié.

