Drive My Car, un rappel sur l’importance de parler et d’écouter

Au bout de trois quarts d’heure, le générique d’ouverture du film apparaît à l’écran. C’est une indication que le réalisateur Ryusuke Hamaguchi n’est pas pressé de nous raconter son histoire. Il n’est pas non plus pressé de nous faire monter dans la voiture de Yusuke Kafuku (Hidetoshi Nishijima) pour être passagers, copilotes et chauffeurs de son road movie du cœur vers une destination qui s’impose non seulement à lui mais à nous : l’importance de parler et écouter.

En tant que spectateurs, nous voyageons avec lui après avoir été témoins et informés d’une série d’événements douloureux et malheureux qui peuvent bouleverser n’importe qui jusqu’à la folie. Mais Yusuke se tait, refoule. Cela ne veut pas dire qu’elle ne ressent rien, mais son corps emprisonne toute expression. En ce sens, cela nous rappelle Julieta, le personnage féminin de Pedro Almodóvar dans Juliette qui est incapable de pleurer malgré le fait qu’il est rongé par la mortification à l’intérieur.

Dans ce voyage à travers le seul véhicule rouge qui semble exister dans les villes de Tokyo et d’Hiroshima -une couleur si significative qu’elle remonte à son utilisation pour métaphores des transitions existentielles auxquelles un individu doit faire face (regardez le ballon rouge qui vole dans la foire à l’intérieur L’allée des âmes perdues, de Guillermo del Toro, à propos de Stanton)-, Yusuke partage son métier de metteur en scène avec la mise en scène de Oncle Vanya, par Anton Tchekhov. C’est une pièce multiculturelle avec une distribution composée d’acteurs et d’actrices qui parlent japonais, mandarin, coréen et langue des signes.

Takatsuki (Masaki Okada) se distingue parmi ce talent, un jeune homme qu’il identifie comme ayant été l’amant de sa défunte épouse et à qui il confie le rôle de Vania, personnage qui dans le texte de Tchekhov est attiré par Elena, l’épouse du professeur Aleksandr. Serebriakov. , Eminence qui s’avère être un imposteur et entretient une confrontation avec Vania. Le choix de Yusuke par Takatsuki est-il une manière de prolonger avec ses réalités la détérioration fictive de l’esprit humain que pose l’œuvre ? Peut être.

Mais en coulisses, habitué à répéter des couplets lors de ses trajets en voiture, Yusuke entame une métamorphose lorsque la compagnie de théâtre qui l’a embauché lui assigne un animateur, Misaki (Toko Miura). Dans un premier temps, il rejette cette attention prétextant qu’il adore conduire sa voiture (un espace où il se sent en sécurité et serein avec lui-même). Cependant, il accepte.

À partir de ce moment, il cesse d’être la personne au volant qui occupe la banquette arrière, passant du contrôle au partage. Vous n’êtes plus responsable du freinage, de l’accélération ou des changements de vitesse. Ainsi, sorti de sa zone de protection émotionnelle, Yusuke expérimente la vulnérabilité et apprend à entrer en relation avec l’autre, en l’occurrence avec Misaki, par la conversation. Et parler, c’est aussi écouter l’autre.

L’option de perdre la raison et de devenir fou quand le monde s’effondre sur nous est valable, mais Ryusuke Hamaguchi nous invite à reprendre l’utilisation d’un outil efficace pour trouver la sortie du labyrinthe ou de la spirale qu’est le cœur : parler et écoute . Nous sommes tous des histoires que, tôt ou tard, nous pouvons nous accorder l’autorisation à quelqu’un d’autre de conduire notre voiture, ou recevoir l’autorisation de conduire la voiture de quelqu’un qui, sans le savoir, nous rend complices d’un acte qui les libère de leurs propres prisons.

