Drive-Away Dolls Trailer taquine la comédie du réalisateur Ethan Coen

La première bande-annonce du road movie comique, Poupées à emportertrouve le réalisateur oscarisé Ethan Coen faire cavalier seul dans cette histoire de ruptures, d’amitié et de crime. Publié avec l’aimable autorisation de Focus Features, Ethan Coen écrit et réalise Poupées à emporter sans son frère, Joel, pour la deuxième fois seulement de sa brillante carrière qui s’étend sur une décennie. Vous pouvez consulter la bande-annonce récemment publiée pour Poupées à emporter dessous.







Réalisé par le cinéaste primé aux Oscars Ethan Coen, à partir d’un scénario que Coen a co-écrit aux côtés de sa femme Tricia Cooke et produit avec Robert Graf et Tim Bevan et Eric Fellner de Working Title Films, Poupées à emporter est une câpre comique qui suit Jamie, un esprit libre décomplexé déplorant une nouvelle rupture avec une petite amie, et son amie discrète Marian qui a désespérément besoin de se détendre. À la recherche d’un nouveau départ, les deux se lancent dans un road trip impromptu vers Tallahassee, mais les choses tournent vite mal lorsqu’ils croisent un groupe de criminels incompétents en cours de route.

Poupées à emporter présente un casting de stars dirigé par Margaret Qualley, nominée aux Golden Globe (Femme de ménage, Il était une fois à Hollywood) comme Jamie et Geraldine Viswanathan (Bloqueurs, faiseurs de miracles) comme marial. Le reste du casting comprend Beanie Feldstein (Booksmart, American Crime Story), Colman Domingue (Lincoln, craignez les morts-vivants) et Bill Camp (12 ans d’esclavage, les restes), avec Pedro Pascal (Le dernier d’entre nous) et Matt Damon (Les défunts) également mis à fonctionnalité.

Les frères Coen se sont-ils séparés ?

Poupées à emporter marque l’un des nombreux nouveaux projets dirigés par un seul des frères Coen. Joel Coen est allé en solo pour diriger l’épopée shakespearienne en noir et blanc acclamée par la critique, La Tragédie de Macbethde retour en 2021. Le cinéaste et son casting stellaire, qui comprend Denzel Washington et Frances McDormand, ont reçu de nombreux éloges à sa sortie, le film étant comblé de nominations aux prix, y compris un clin d’œil aux Oscars pour Washington.

Après une illustre carrière cinématographique de plusieurs décennies, les frères Coen ne se sont pas réunis sur un projet depuis l’anthologie occidentale de 2018 La ballade de Buster Scruggs. Donc, cela soulève la question, pourquoi les frères Coen se sont-ils séparés ces derniers temps ? Et resteront-ils séparés pour de bon ? Eh bien, voici Ethan Coen pour clarifier les choses…

« Rien ne s’est passé, certainement rien de dramatique », a déclaré Ethan Coen en avril. « Vous commencez quand vous êtes enfant et que vous voulez faire un film. Tout est enthousiasme et enthousiasme, allons faire un film. Et le premier film est juste très amusant. Et puis le deuxième film est très amusant, presque autant amusant que le premier. Et après 30 ans, non pas que ce ne soit pas amusant, mais c’est plus un travail qu’il ne l’était.

Après tant d’années à travailler ensemble (et suite à une suggestion qu’il pourrait prendre sa retraite), Poupées à emporter n’est que la deuxième fois qu’Ethan fait son propre truc, le premier étant le documentaire de l’année dernière, Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind.

Poupées à emporter devrait sortir aux États-Unis par Focus Features le 22 septembre 2023.