Driscoll’s ramène des fraises et des framboises rosées populaires pour l’été

L’été est les assaisonner pour déguster des baies fraîches. C’est aussi le meilleur moment de l’année pour boire un verre de vin rosé bien frais.

Maintenant, une marque de produits populaires a trouvé un moyen génial de combiner ces deux favoris.

Découvrez la collection de baies rosées de Driscoll’s.

L’offre en édition limitée de Driscoll’s a été inspirée par le vin rose classique. Les fraises et les framboises sont disponibles dans la nouvelle teinte.

Bien qu’aucune des baies ne contienne en fait de vin rosé – ou d’alcool de quelque type que ce soit – les fraises ont été « organisées » pour imiter la saveur distincte de pêche du rosé, tout en offrant une finition florale. Et elles ne font évidemment pas que goûter la partie, ces baies arborent une belle couleur blush.

Les framboises rosées ont été créées par l’équipe de sélectionneurs, d’analystes sensoriels, de scientifiques phytosanitaires et d’entomologistes de Driscoll qui ont croisé une combinaison de framboises rouges et dorées. Bien que Driscoll’s ne divulgue pas exactement comment les fraises ont été créées, la société a réitéré qu’elles ne sont pas génétiquement modifiées et qu’elles ont été sélectionnées et cultivées selon des techniques traditionnelles.

Le site Web de la société explique qu’il a fallu 20 ans pour perfectionner les deux baies, qui « ont pris d’assaut Internet (et les épiceries!)

Dans une section FAQ, Driscoll’s a expliqué que de nombreuses personnes craignaient à tort que les baies rosées ne soient pas mûres.

« Ces baies sont naturellement d’une couleur plus claire, et elles prennent une belle nuance de rose rougissant au soleil », lit-on sur le site Web. « Pour une explication plus scientifique, il y a une mutation naturelle qui se produit dans ces baies qui supprime la présence d’anthocyane, le composé flavonoïde qui donne leur couleur aux baies. L’absence d’anthocyane rend notre Rosé Berries ™ naturellement plus clair en couleur – et naturellement plus lumineux dans saveur. »

Les baies rosées ne sont disponibles que chez certains détaillants. En 2019, les fruits roses n’ont été vendus qu’en quantités limitées à certains endroits en Californie du Nord et à New York. Depuis lors, l’entreprise a élargi la disponibilité des baies rosées et son site Web répertorie plusieurs grandes chaînes d’épicerie qui vendent les baies. Cela dit, assurez-vous d’appeler à l’avance et de confirmer que les baies sont en stock auprès de votre département des produits locaux. Par exemple, 45secondes.fr a retrouvé certaines des baies rosées dans un Whole Foods à Los Angeles, bien que les appels à plusieurs autres emplacements Whole Foods à Chicago, Denver et Salt Lake City aient été infructueux, sans jeu de mots.

Les baies ne sont de saison qu’en septembre.