Drew Lock de Broncos s’excuse d’avoir ignoré le protocole de masque COVID-19

Broncos QB Drew Lock s’est excusé de ne pas avoir suivi le protocole de masque de la NFL.

Les Broncos de Denver sont entrés dans le match de dimanche contre les Saints de la Nouvelle-Orléans sans quart-arrière disponible pour jouer après que les quatre QB alignés aient été placés sur la liste réserve / COVID-19. Le quart de départ Drew Lock s’est maintenant excusé de ne pas porter de masque autour de Jeff Driskel, qui a été testé positif au COVID-19, jeudi. Kevin C. Cox / « Dans une zone contrôlée et socialement éloignée, nous avons laissé échapper notre masquage pendant un temps limité. Une erreur honnête, mais je la posséderai », a écrit Lock dans un communiqué. « Je m’excuse sincèrement et je comprends parfaitement pourquoi ces précautions de sécurité sont si importantes. Faire la bonne chose la plupart du temps n’est pas suffisant. « Je prie pour la santé, la sécurité et le succès de mes coéquipiers aujourd’hui. J’ai hâte de revenir sur le terrain la semaine prochaine. Go Broncos. » Les directives COVID-19 de la NFL stipulent que les masques doivent être portés autour des autres joueurs. L’équipe n’a pas perdu le match, choisissant de commencer la pratique du receveur large Kendall Hinton sous le centre. Hinton a joué en tant que quart-arrière de menace de duel au lycée Southern Durham. Lock, Brett Rypien et Blake Bortles ne présentent aucun symptôme de coronavirus. Les Broncos entrent dans la semaine 12 à 4-7 et troisième dans l’AFC Ouest. [Via]