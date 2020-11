Drew Brees & The Saints attribue à Tom Brady la pire perte de sa carrière

Drew Brees et les Saints ont fait exploser Tom Brady et les Bucs dans une déroute 38-3.

Les Saints de la Nouvelle-Orléans ont dominé les Buccaneers de Tampa Bay 38-3. L’ancien quart-arrière des Bucs, Jameis Winston, était extatique après le match, interrompant l’interview d’après-match de Drew Brees pour manger un W. Mike Ehrmann / Getty Images Le concours de football du dimanche soir était un match de légendes de quart-arrière. Le secondeur des Saints Demario Davis a pris un moment pour apprécier ce fait après le match: «Je ne veux pas m’arrêter et passer au-delà de ce moment, parce que c’est de l’histoire. Le fait que nous puissions tous en faire partie, c’est juste une expérience incroyable. Le quart-arrière des Bucs, Tom Brady, a complété 22 des 38 passes pour 209 verges par la passe. Il n’a pas pu se connecter sur un seul touché et a lancé trois interceptions. Il a terminé avec une note abyssale de 40,4. D’autre part, le quart-arrière des Saints Drew Brees a lancé pour 222 verges et quatre touchés. Il a réussi à mettre l’équipe assez loin devant, l’entraîneur-chef Sean Payton lui a donné les dernières minutes en échange de Jameis Winston. Pour Brady, la défaite de 35 points marque la défaite la plus déséquilibrée de sa carrière. Une défaite de 31-0 contre les Bills de Buffalo en 2003 était la pire performance précédente pour une équipe dirigée par Brady. Les Saints mènent désormais le NFC Sud avec un dossier de 6-2. [Via]