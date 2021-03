Drew Brees révèle pourquoi ses 4 enfants ne voulaient pas qu’il prenne sa retraite

Lorsque Drew Brees a commencé à penser à se retirer du football, il a décidé de diriger l’idée par ses enfants. Il ne savait pas qu’ils auraient des opinions assez fortes sur la question.

Dans une nouvelle interview avec Ellen DeGeneres, l’ancien quart-arrière des New Orleans Saints est revenu sur sa décision de s’éloigner de la NFL et a révélé qu’il avait fallu un peu de temps à ses quatre enfants pour se familiariser avec l’idée. Brees et sa femme Brittany sont parents de fils Baylen, 12 ans, Bowen, 10 ans, et Callen, 8 ans, et de sa fille Rylen, 6 ans.

Drew Brees avec ses fils lors d’un match de football pré-saison NFL entre les New Orleans Saints et les Arizona Cardinals en août 2018 au Mercedes-Benz Superdome de la Nouvelle-Orléans. Steven Lew / Getty Images / Getty Images

« L’année dernière, avant cette saison 2020, je conduis dans la voiture avec la famille, et Brittany et moi en avions parlé un peu, et j’ai dit ‘Les garçons, que penseriez-vous si papa ne jouait pas au football? plus?’ Et ils se disent: «Que voulez-vous dire?» », A déclaré Brees à DeGeneres.

« Ils sont comme, » Non, tu ne peux pas prendre ta retraite! Nous ne pourrons plus aller aux jeux, nous ne pourrons plus aller à l’installation des Saints « », se souvient le père de quatre enfants. .

Le joueur de 42 ans, qui rejoint NBC Sports en tant qu’analyste de football, a ensuite expliqué à ses enfants que s’il était à la retraite, il aurait beaucoup plus de temps à passer avec eux. Mais ils n’étaient toujours pas convaincus.

« Ils s’arrêtent. » Non, continue de jouer! « » Brees rit.

Mais avec le temps, les enfants du footballeur sont devenus beaucoup plus ouverts à l’idée de sa retraite.

« La même conversation a eu lieu cette saison morte, et ils m’ont juste regardé et ont dit: » OK, papa, nous sommes prêts « », a-t-il déclaré à DeGeneres.

Plus tôt ce mois-ci, Brees a annoncé qu’il prendrait officiellement sa retraite de la NFL après 20 ans.

Dans son entretien avec DeGeneres, Brees a révélé qu’il avait donné à ses enfants un dernier hourra sur le terrain après son dernier match de football.

«En fait, nous sommes restés après le match, avons amené les enfants sur le terrain, et ils ont littéralement dû nous éteindre la lumière vers minuit. Les enfants ont couru pendant trois heures, et Brit et moi nous sommes juste regardés comme, ‘ C’est peut-être la dernière fois, laissons-les simplement s’imprégner de tout cela », a-t-il déclaré.

À la suite de l’annonce de sa retraite, l’athlète a discuté avec Hoda Kotb de 45secondes.fr de sa décision de prendre sa retraite, expliquant qu’il lui avait fallu quelques années avant de faire officiellement le déménagement.

«J’ai abordé les quatre dernières saisons avec cette mentalité de je vais juste verser tout ce que j’ai dans la saison, puis je me donnerai au moins un peu de temps après la saison pour m’imprégner de ma famille et de ma épouse, Brittany, puis prenez une décision très réfléchie », a-t-il déclaré.

