Drew Brees annonce sa retraite après 20 ans dans la NFL

Après 20 ans en tant que quart-arrière vedette, Drew Brees a annoncé qu’il prendrait sa retraite de la NFL.

Brees, 42 ans, a annoncé la nouvelle dimanche sur les réseaux sociaux, partageant un message sincère reflétant ses années dans la ligue.

« Après 20 ans en tant que joueur dans la NFL et 15 ans en tant que Saint, il est temps que je me retire du football », a-t-il déclaré dans une légende associée à une vidéo adorable mettant en vedette ses quatre enfants révélant la nouvelle.

«Chaque jour, j’ai consacré mon cœur et mon âme à devenir votre Quarterback», a-t-il poursuivi. « Jusqu’à la toute fin, je me suis épuisé à donner tout ce que j’avais à l’organisation Saints, à mon équipe et à la grande ville de La Nouvelle-Orléans. Nous avons partagé des moments incroyables ensemble, dont beaucoup sont gravés dans nos cœurs et nos esprits et le resteront pour toujours fais partie de nous. Tu m’as modelé, fortifié, inspiré et donné toute une vie de souvenirs. «

Hoda Kotb, qui a une place spéciale dans son cœur pour la Nouvelle-Orléans et les Saints, parlera exclusivement avec Brees lundi AUJOURD’HUI de sa décision de prendre sa retraite et de ce qui l’attend.

Le moment de son annonce est également très spécial. Selon NBC Sports, il y a 15 ans aujourd’hui, il a rejoint les Saints, après que les Dolphins de Miami aient décidé de ne pas le signer.

« Mon objectif au cours des 15 dernières années était de vous donner tout ce que vous m’aviez donné et plus encore », a-t-il conclu dans sa légende dimanche. « Je me retire seulement du football, je ne prends pas ma retraite de la Nouvelle-Orléans. Ce n’est pas un adieu, mais plutôt un nouveau départ. Maintenant, le travail de ma vraie vie commence! »

Brees a fréquenté l’Université Purdue où il était titulaire de trois ans et a battu plusieurs records dans la ligue, devenant l’un des joueurs les plus décorés de l’histoire de la conférence universelle et Big Ten selon Purdue.

Drew Brees le 20 janvier 2019 à La Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Sean Gardner / Getty Images

Suite à son succès à l’université, Brees a été repêché par les Chargers de San Diego où il a joué jusqu’en 2005. Après son temps avec les Chargers, il a signé avec les Saints de la Nouvelle-Orléans où il est resté jusqu’à sa retraite. Pendant son séjour à la Nouvelle-Orléans, Brees a connu 14 saisons record, dont leur seule victoire au Super Bowl en 2010 où ils ont battu les Colts d’Indianapolis. Au fil des ans, il a été décoré de divers prix, dont le Super Bowl Most Valuable Player Award, le meilleur joueur de la NFL ESPY et le Sports Illustrated Sportsperson of the Year en 2010.

En plus de ces prouesses athlétiques, Brees est connue pour redonner, surtout pendant les moments difficiles de la pandémie. Le quart-arrière légendaire et son épouse, Brittany, ont annoncé en mars dernier qu’ils allaient faire un don de 5 millions de dollars à divers organismes de bienfaisance qui prépareraient et livreraient 10000 repas par jour dans toute la Louisiane pour aider les personnes dans le besoin pendant la pandémie.

«Nous avons traversé beaucoup de moments difficiles ensemble, que ce soit des ouragans, des marées noires, des inondations, et c’est juste un autre de ces moments d’adversité que nous allons mieux sortir de l’autre côté», a déclaré Brees à Hoda AUJOURD’HUI. « Nous devons rester ensemble en ce moment, et évidemment cela peut empirer un peu avant de s’améliorer, mais à la fin de la journée, nous deviendrons meilleurs grâce à cela. »