Drew Barrymore sur sa relation avec sa mère: «  Je pense qu’elle a créé un monstre  »

Drew Barrymore a vécu sa vie sous les projecteurs depuis avant l’âge de 5 ans, et depuis lors, elle est un livre ouvert en ce qui concerne ces premières années de renommée soudaine et les malheurs trop adultes qui les ont suivis.

Elle a longtemps crédité sa mère, Jaid, de l’avoir mise sur la voie de l’excès précoce, l’avoir élevée plus comme une meilleure amie qu’un enfant. Un exemple qu’elle a offert lors d’une interview précédente était le suivant: «(Ma mère) disait: ‘Voulez-vous aller à l’école et être victime d’intimidation toute la journée ou voulez-vous aller au Studio 54? »

La relation a été préjudiciable pour la jeune actrice et, finalement, sa mère s’en est rendu compte aussi.

« Je pense qu’elle a créé un monstre, et elle ne savait pas quoi faire avec le monstre », a expliqué l’acteur et animateur de talk-show lors d’une visite lundi à « The Howard Stern Show ».

Ainsi, quand Barrymore a eu 13 ans, elle a dit que sa mère l’avait placée dans un service psychiatrique en Californie.

«J’étais dans un endroit pendant un an et demi appelé Van Nuys Psychiatric, et vous ne pouviez pas déconner là-bas», se souvient le jeune homme de 46 ans. «Si vous le faisiez, vous seriez soit jeté dans la pièce rembourrée, soit mis dans des brancards et ligoté.

Ce n’était pas une expérience facile, mais malgré la rupture qui s’était formée entre elle et sa mère – qui s’est terminée par un tribunal accordant l’émancipation de Barrymore à l’âge de 14 ans – elle essaie maintenant de revenir sur tout cela avec un sens de la compréhension.

« C’était son dernier soupir, et j’étais vraiment hors de contrôle, et je lui pardonne d’avoir fait ce choix », a déclaré Barrymore à Stern. «Elle sentait probablement qu’elle n’avait nulle part où se tourner.

Jaid Barrymore a élevé Drew seule depuis le divorce de son père, l’acteur décédé John Drew Barrymore, qui était largement absent de leurs deux vies. Tout cela fait partie de ce que la star de «50 First Dates» a pris en compte lors de la réparation de sa relation avec sa mère à l’âge adulte.

John Drew Barrymore et sa femme Jaid photographiés à la discothèque Starwood à West Hollywood, en Californie, des années avant d’accueillir leur fille dans le monde. Frank Edwards /

«Nous avons envoyé un texto ce matin», a déclaré Barrymore lorsqu’on lui a demandé s’ils étaient toujours en contact. «Je suis vraiment content qu’il y ait guérison là-bas. Je ressens de la bonté envers ma mère.

Et en tant que mère de deux filles, Olive, 8 ans, et Frankie, 6 ans, elle a ajouté: «Je ressens de l’empathie et de la compréhension.»

Elle a même invité sa mère dans la vie de ses enfants, avec prudence.

«Elle a rencontré mes enfants», a déclaré Barrymore. «Mais il y a de vraies limites, de la distance et beaucoup de respect.»