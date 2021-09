Drew Barrymore sur sa relation avec la nouvelle épouse de son ex : « Je suis sa plus grande pom-pom girl »

Drew Barrymore a parlé de son admiration pour la « femme incroyable » que son ex-mari, Will Kopelman, a récemment épousé.

Kopelman, 43 ans, s’est marié le mois dernier avec la directrice de Vogue, Allie Michler.

« Il s’est marié avec cette femme incroyable, Allie, et j’ai juste l’impression d’avoir gagné à la loterie avec elle », a déclaré Barrymore, 46 ans, lors d’un épisode du podcast « Armchair Expert » de Dax Shepard.

« J’ai l’impression d’avoir de la chance qu’il y ait cette nouvelle et belle âme qui soit entrée dans nos vies et je n’essaie pas d’être sa meilleure amie », a-t-elle ajouté. « Elle sait que je vénère absolument le sol sur lequel elle marche, et je suis sa plus grande pom-pom girl, mais je leur laisse de l’espace. »

Barrymore et Kopelman se sont mariés entre 2012 et 2016 et ils partagent deux enfants, Olive, 9 ans, et Frankie, 7 ans.

L’animatrice du talk-show a déclaré que Michler avait noué un lien étroit et authentique avec ses filles. Elle a également déclaré qu’elle, Kopelman et Michler célébraient ensemble de nombreux événements familiaux.

« Nous traînons, nous faisons des dîners, tous les anniversaires des enfants, nous pourrions faire un voyage ensemble », a-t-elle déclaré. « Nous trouvons notre chemin d’une manière magnifique, lente et respectueuse, et je suis tellement chanceux parce qu’elle est entrée dans la vie de Will et a très bien connu mes filles et très réelle, a vu toutes les verrues et tous les cœurs et tout entre. »

Barrymore a également parlé franchement de l’angoisse qu’elle a vécue à la suite de son divorce avec Kopelman.

«Lorsque des enfants sont impliqués, les enjeux sont plus élevés et différents de tout ce que j’ai connu moi-même», a-t-elle déclaré. « Rien de ce que j’ai jamais vu ou fait par rapport à cette dévastation et je suis resté à cet endroit pendant quelques années. J’avais du mal à faire face, je souriais et je vivais un mensonge. Et j’étais dans la plus grande douleur de ma vie.

Elle a également expliqué à quel point elle était «dévastée» que ses enfants ne grandissent pas dans un «ménage commun» traditionnel avec deux parents.

Maintenant, cependant, elle dit qu’elle et sa famille ont atteint un nouvel équilibre.

« Je pense que Will et moi avons fait un travail formidable en donnant la priorité à nos enfants et en faisant preuve de solidarité », a-t-elle déclaré. « Je suis très proche de sa famille. Nous faisons encore des vacances, je reste toujours chez eux. J’étais comme, le divorce va arriver, mais rien ne va changer. Et tout le monde vient de monter à bord et nous l’avons fait, et c’est un témoignage pour chaque membre de la famille. »