Drew Barrymore s’excuse d’avoir plaisanté sur le procès de Johnny Depp et Amber Heard

Suite aux commentaires formulés sur Le spectacle de Drew Barrymore qui a « offensé » certains téléspectateurs, Drew Barrymore a présenté des excuses publiques dans une vidéo publiée sur Instagram. Ces dernières semaines, on a beaucoup parlé du procès en diffamation entre Johnny Depp et Amber Heard. Il y a eu tellement de presse qu’il est pratiquement impossible d’ignorer carrément l’histoire, et Barrymore a fait les remarques suivantes dans son émission de télévision sur ce qu’elle avait observé.

« C’est comme une couche de folie, c’est une plongée de sept couches de folie. Je sais que ce sont les vraies vies de deux personnes et je sais ce que c’est que d’avoir sa vie rendue publique. Je comprends tous les sentiments, mais ils offrent en fait cette information que personne ne devait savoir. C’est fou! »

Il y avait eu des réactions négatives à propos de ces remarques de la part de certains téléspectateurs estimant que le procès était inapproprié pour plaisanter, et ces commentaires ont fait leur chemin vers Barrymore. Cela lui a laissé des remords d’avoir « fait la lumière » sur la situation, et dans la vidéo d’excuses qu’elle a publiée sur Instagram, Barrymore espère que cela lui servira de moment d’enseignement. En fin de compte, son objectif est d’être la meilleure personne possible. Comme Barrymore le dit dans le clip :

« Salut. Il a été porté à mon attention que j’ai offensé des gens en faisant la lumière sur Johnny Depp et Amber Heard, et pour cela, je veux juste m’excuser profondément et remercier tous ceux qui se sont exprimés parce que cela peut être un moment propice à l’apprentissage pour moi. , et comment j’avance et comment je me conduis. Je peux être une personne plus réfléchie et meilleure à l’avenir parce que tout ce que je veux faire, c’est être une bonne personne. J’apprécie beaucoup la profondeur de cela, et je vais grandir et Et je remercie tout le monde de m’avoir aidé à grandir en cours de route et de m’avoir appris. Merci. «

Si Drew Barrymore semble être la seule grande célébrité à s’en être excusée, elle est loin d’être la première à commenter le procès de Johnny Depp et Amber Heard. Récemment, l’athlète de choc Howard Stern s’est déchaîné avec des commentaires controversés reprochant à Depp d’avoir « exagéré » lors de son procès. Stern a également qualifié Depp de « narcissique » et l’a accusé d’avoir simulé un accent, car il n’a pas la voix traînante du Kentucky bien qu’il soit né dans l’État. On ne sait pas si Stern sait que la famille de Depp a souvent déménagé pendant son enfance.

La situation a également attiré beaucoup d’attention de la part de bandes dessinées célèbres sur leurs podcasts, comme celui de Joe Rogan. L’expérience Joe Rogan et celui de Bill Burr Podcast du lundi matin. Les commentaires faits sur ces podcasts étaient nettement plus colorés que ce que Drew Barrymore a dit dans son talk-show quotidien. Quoi qu’il en soit, personne ne devrait s’attendre à entendre bientôt des excuses de Stern, Rogan ou Burr à ce sujet.





