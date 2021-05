Drew Barrymore révèle la chose la plus romantique qu’un mec ait jamais faite pour elle

Le chemin vers le cœur de Drew Barrymore peut être un battement de tambour à bascule!

Lorsqu’un fan a interrogé Barrymore sur la chose la plus romantique qu’un homme ait jamais faite pour elle, elle a expliqué que cela impliquait l’apprentissage d’une nouvelle compétence musicale.

«Je devais jouer Meg White dans The White Stripes avec Jimmy Fallon sur ‘Saturday Night Live’. Je sortais avec ce batteur depuis plusieurs années, Fabrizio Moretti de The Strokes », a-t-elle révélé sur« Entertainment Tonight ».« Et alors il m’a appris à jouer la célèbre chanson («Seven Nation Army») et à faire du rythme. Il m’a appris toute la semaine en prévision du spectacle.

Barrymore et Moretti sont sortis au début des années 2000. KMazur / WireImage

«Je pensais que c’était vraiment romantique, d’apprendre un ensemble de compétences que je n’avais pas vraiment», se souvient-elle.

L’acteur et animatrice de talk-show, 46 ans, a partagé ce doux souvenir de Moretti lors du dernier épisode de «Dear Drew», son segment hebdomadaire ET dans lequel elle répond aux questions des téléspectateurs sur les rencontres et plus encore.

Un autre fan a demandé à Barrymore si elle croyait au coup de foudre.

« Je ne sais pas ce que c’est, mais je crois que nous sommes attirés par certaines personnes », a-t-elle déclaré. «Je pense que c’est difficile dans le monde des applications de rencontres – parce que j’ai tendance à avoir plus de personnalité d’abord et à regarder en second lieu – mais il ne fait aucun doute que nous sommes faibles dans les genoux lorsque les élèves atterrissent sur une autre personne.»

« Je crois que nous sommes attirés par certaines personnes », a déclaré Barrymore à propos du coup de foudre. Dimitrios Kambouris / Getty Images

Barrymore était auparavant marié au consultant en art Will Kopelman de 2012 à 2016, et ils partagent deux filles, Olive et Frankie. Elle a également été brièvement mariée à Jeremy Thomas en 1994 et au comédien Tom Green de 2001 à 2002.

Elle n’a pas l’intention de se marier à nouveau, comme elle l’a dit à People l’année dernière.

«Je ne veux plus jamais être mêlée à quelqu’un comme ça», a-t-elle déclaré. « Vous rompez, vous passez à autre chose. Vous divorcent, et c’est tellement différent. J’adore que nous essayions de nous accrocher à une institution qui (a commencé) lorsque la personne la plus proche de vous pour la compagnie était une promenade à cheval de trois jours. loin et votre durée de vie était de 30 ans. «

Elle a ajouté: « Cela ne veut pas dire que je n’aimerais peut-être pas rencontrer quelqu’un, surtout quand mes enfants vont à l’université. Ou dans un an, je pourrais être totalement amoureux. Je suis ouvert à ça; je Je ne le cherche pas. Ma coupe déborde. J’ai tellement d’amour dans ma vie. «