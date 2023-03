Drew Barrymore répond aux commentaires de Hugh Grant sur sa voix « horrible »

Il y a beaucoup de gens qui peuvent s’offenser d’avoir leur voix chantée dans un film appelé « juste horrible », mais Drew Barrymore n’en est pas un. Dans une récente interview, elle Musique et Paroles co-vedette Hugh GrandIl a commenté les capacités vocales de l’actrice et animatrice de talk-show, affirmant que « les chiens qui aboient ont de meilleures vocalisations ». Barrymore a saisi l’occasion de répondre aux critiques de Grant sur son émission en faisant une rapide interprétation de la chanson Retour à l’amour du film susmentionné et le dédiant à sa co-star. Elle a également dit :





« Si vous connaissez Hugh, c’est sa façon de vous aimer. Je jure que si tu connais Hugh, c’est sa façon de t’aimer. Je jure, d’accord, donc c’est drôle aussi, parce qu’il y a ce truc qui se passe avec lui et Ashley Graham sur le tapis rouge, et les gens sont comme, il est tellement grincheux et elle est tellement jetée. Non, c’est Hugh Grant. Vous pensez que vous obtenez cette charmante star de cinéma et ce que vous obtenez vraiment, c’est le grincheux Hugh, puis vous tombez amoureux du grincheux Hugh. Quand il dit ça, je vous le dis, il est absolument drôle, il ne veut rien dire de négatif à ce sujet.

Il y a clairement un certain air autour de Hugh Grant qui fait partie de qui il est, que tous ceux qui sont de bons amis avec lui connaissent et prennent pour ce qu’il est. L’acteur britannique a pris d’assaut Internet le soir des Oscars pour sa conversation avec Ashley Graham, dans laquelle il a semblé agir comme s’il ne se souciait vraiment pas de l’événement et s’est avéré juste pour le plaisir.

FILM VIDÉO DU JOUR





Hugh Grant apparaît dans Donjons & Dragons : L’honneur des voleurs

Paramount Pictures

Alors qu’il était autrefois connu pour jouer des rôles romantiques dans des films comme Quatre mariages et un enterrement et Notting Hill, Hugh Grant est récemment devenu très recherché pour jouer un certain nombre de rôles moins propres. Cela a inclus jouer le méchant dans Paddington 2 et sa dernière apparition en tant que personnage sournois dans Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs.

Bien que l’on ait cru à l’origine qu’il jouerait le méchant du film, ce n’est apparemment pas strictement vrai. Son personnage, Forge Fitzwilliam, est en quelque sorte un escroc et certainement un voleur, mais bien que son rôle exact dans le film ne soit pas clair, un roman préquel du film présente le personnage comme quelqu’un qui mentira vers le haut dans la droite circonstances. Encore une fois, cependant, c’est un rôle qui, autrefois, n’aurait même pas été sur le radar de l’acteur.

Une chose est claire, c’est que Grant aime suffisamment ses rôles «méchants» pour lui permettre de devenir une sorte de malfaiteur de bas niveau dans la vraie vie avec des interviews maladroites et des commentaires moins que élogieux. Cependant, il semble que tout cela ne soit qu’une partie de l’expérience Grant, et pour ceux qui ont vu la carrière de l’acteur se développer au cours des trois dernières décennies, c’est une expérience qu’il semble plus qu’heureux de livrer à la fois dans la vraie vie et à l’écran. .