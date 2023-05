Drew Barrymore « rejoint » le casting de Barbie dans le sketch des MTV Movie & TV Awards

Le prochain Barbie Le film a déjà un casting étoilé, mais le monde lumineux et joyeux de Barbie Land a gagné une étoile supplémentaire ce week-end sous la forme de Drew Barrymore. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un ajout de dernière minute au film lui-même, les MTV Movie & TV Awards ont vu Barrymore devenir Skipper, la sœur cadette de Barbie dans un nouveau sketch basé sur le film de Margot Robbie.





Le sketch préenregistré a été l’une des rares fois où Barrymore est apparu lors de l’événement, ayant déjà été programmé pour accueillir les prix avant le début de la grève des écrivains WGA. Dans le sketch, Barrymore a été vu avec de longs cheveux blonds et une frange, portant une salopette et un t-shirt multicolore, et a été répertorié comme « Skipper » non officiel. Dans le sketch, la star de Scream le joue comme une interview, disant à tout le monde qu’elle se présentait sur le plateau tous les jours dans sa tenue de Skipper « au cas où ils auraient besoin » d’elle. La vidéo montre également qu’elle est ajoutée à l’officiel Barbie bande-annonce à effet hilarant, mais malheureusement, c’est aussi loin que son implication dans le film va.

Barbie donne vie à la poupée Mattel d’une manière jamais vue auparavant à l’écran. Margot Robbie occupe le devant de la scène en tant que jouet titulaire et vient avec son propre Ken sous la forme de Ryan Gosling. Cependant, c’est loin d’être les seuls Barbie et Ken à être vus dans le film, avec de nombreuses stars de renom apparaissant également sous différentes versions des poupées. La liste comprend Simu Liu, Ncuti Gatwa, Emma Mackey, Kate McKinnon, America Ferrera, Michael Cera, Dua Lipa, John Cena et Hari.





Drew Barrymore a renoncé à présenter les MTV Movie & TV Awards cette année.

La grève des écrivains de la WGA a suscité de nombreux problèmes à Hollywood qui, selon beaucoup, ne seraient pas touchés par l’action revendicative. Cela a inclus l’arrêt de nombreux films et émissions de télévision qui ont commencé à tourner, et des retards pour d’autres en développement qui pourraient finir par être très longs en fonction de la durée de la grève. À l’appui de l’action, Barrymore s’est retiré de la présentation de cette année Prix ​​​​du film et de la télévision MTV, même si elle assumera le rôle l’année prochaine. Dans une déclaration donnée à Variety, Barrymore a déclaré :