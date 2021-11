Drew Barrymore et Michelle Pfeiffer se sont inspirés des rôles emblématiques au cinéma

Les acteurs doivent s’inspirer de quelque part, et parfois cette inspiration vient des personnes talentueuses qui les entourent. Dans une récente interview sur Le spectacle de Drew Barrymore, le talk-show de l’actrice éponyme diffusé à l’échelle nationale et diffusé en première sur CBS en septembre 2020, Drew Barrymore a posé des questions sur l’influence de son personnage dans les années 1996. Pousser un cri avait sur le personnage de Michelle Pfeiffer dans les années 2000 Ce qui se trouve en dessous. Dans ce moment amusant (et rare), les deux actrices hollywoodiennes prolifiques ont pu parler mutuellement des talents de l’autre, et pour elles, ce moment n’était pas seulement amusant – c’était « trippant ».

Pfeiffer a connu une longue carrière dans le cinéma, ce qui lui a valu des éloges à la fois critiques et populaires. L’actrice a fait ses débuts à l’écran en 1980 et a attiré beaucoup d’attention pour ses rôles dans les années 1982. Graisse 2 et 1983 Scarface. Cependant, c’était son rôle dans les années 1987 Sorcières d’Eastwick qui a vraiment lancé sa carrière à Hollywood. Depuis lors, Michelle Pfeiffer a joué de nombreux rôles mémorables, dont le personnage de bande dessinée Janet van Dyne dans Ant-Man et la Guêpe et Avengers : Fin de partie, et elle tourne actuellement le troisième volet de Marvel’s L’homme fourmi saga, Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie.

Pendant ce temps, Drew Barrymore – lauréate du Golden Globe, actrice, productrice, auteur, réalisatrice, entrepreneur en beauté, animatrice de talk-show, ancienne mineure émancipée et mère à deux reprises – est actuellement à la recherche de taches sur sa série syndiquée éponyme, qui a été récemment renouvelé pour une deuxième saison. Bien que Barrymore ait fait ses débuts à l’écran en 1980 dans États modifiés, c’était dans les années 1982 ET : l’extraterrestre qui a vraiment lancé sa carrière.

Notamment, Barrymore a joué Casey Becker, qui a été le premier personnage à apparaître dans Pousser un cri, ce qui signifie qu’elle a également eu l’honneur douteux d’être le premier personnage à être tué à l’écran et le deuxième meurtre du film. Mais après une longue carrière devant la caméra, l’actrice a depuis pris sa retraite, déclarant qu’elle ne jouera pas de sitôt et qu’elle prend une pause pour se concentrer sur sa vie de famille. Bien que l’actrice n’apparaisse pas dans le prochain Pousser un cri, Barrymore a aidé à promouvoir le prochain film.

Récemment, Pfeiffer était l’invité de Barrymore’s Le spectacle de Drew Barrymore, et les deux actrices ont discuté de leurs filmographies et ont trouvé un lien courant fortuit dans leurs films. Au cours de l’entretien, le Pousser un cri L’actrice a évoqué ce lien en demandant s’il y avait du vrai dans la rumeur selon laquelle Pfeiffer s’était inspiré du portrait de Casey Becker par Barrymore pour son rôle dansCe qui se trouve en dessous. « Est-il vrai que vous avez peut-être canalisé Casey Becker de Pousser un cri? » a demandé Barrymore avec enthousiasme, faisant référence au personnage de Claire Spencer de Pfeiffer dans Ce qui se trouve en dessous.

Pfeiffer a joyeusement confirmé la question, expliquant en détail pourquoi elle a été inspirée par la performance de Barrymore pour le Ce qui se trouve en dessous rôle. Lisez la réponse de Pfeiffer ci-dessous :

« Voici une femme qui était harcelée chez elle – terrifiée. Et je m’y préparais, à peu près au même moment où je vous ai vu dans ce film, et votre terreur était si… c’était si réel. C’était si réel. Et j’ai pensé: « Oh! C’est ça! »

Barrymore pouvait à peine contenir son excitation lorsque Pfeiffer a confirmé qu’elle était inspirée par l’actrice Pousser un cri rôle pour Ce qui se trouve en dessous. En demandant à Pfeiffer d’expliquer pourquoi elle a choisi Casey Becker comme source d’inspiration pour son rôle dans le thriller surnaturel de Robert Zemeckis, l’actrice a révélé qu’elle se préparait pour son rôle à peu près au même moment où elle a vu Barrymore dans Pousser un cri. « Votre terreur était si réelle », a déclaré Pfeiffer à propos de Barrymore. « Et j’ai pensé, c’est ça… Je t’ai copié, je t’ai complètement copié. »

Extrêmement excité par leur connexion, Barrymore s’exclame: « C’est tellement trippant. » Poursuivant en expliquant pourquoi, Barrymore a déclaré que sa perruque blonde emblématique pour elle Pousser un cri personnage, Casey Becker, est basé sur le personnage de Pfeiffer Elvira dans Scarface. Montrant une photo côte à côte d’elle en tant que Casey et Pfeiffer en tant qu’Elvira, Barrymore a déclaré: « C’est ce que j’ai apporté à mon fabricant de perruques. J’ai dit: » Pouvez-vous me faire Michelle Pfeiffer dans Scarface?' »

La confession était trop pour Barrymore et Pfeiffer, qui ont tous deux admis qu’ils trébuchaient sur le cercle complet de tout cela. À un moment donné, Barrymore s’est exclamé : « Ma tête me picote ! », aux côtés d’un Pfeiffer tout aussi excité. Il est clair que Barrymore et Pfeiffer ont une vraie alchimie et s’aiment. Peut-être que si et quand Barrymore décide de revenir dans le monde du jeu d’acteur, les deux actrices pourront mettre cette alchimie à l’épreuve et apparaître côte à côte dans un long métrage. Regardez l’interview complète ci-dessous.





