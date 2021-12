Drew Barrymore et Keanu Reeves ont la meilleure alchimie et cette vidéo en est la preuve

Il y a des paires qui ont un chimie indéniable. Tout au long de l’histoire du cinéma, Hollywood nous a présenté quelques couples qui, rien qu’en se regardant, montrent qu’ils sont 100% connectés. Oui Drew Barrymore Oui Keanu préfet ils en sont le parfait exemple. Ou du moins c’est ainsi qu’ils l’ont confirmé à plusieurs reprises, la dernière fois il y a quelques jours à peine, lorsque chacun a commenté de quoi il s’agissait. la définition de l’amour.

L’histoire n’est pas récente du tout, puisque c’était pour son adolescence quand ils ont gardé un Romance qui est apparu il y a peu de temps. La première fois qu’ils se sont rencontrés, Drew Barrymore n’avait que 11 ans et était arrivé en Allemagne pour tourner un film avec l’acteur qu’il vient de présenter. Les résurrections matricielles. Depuis lors, le lien est devenu incassable, et à ce jour, ils font tomber leurs fans amoureux de leurs croix à l’écran.

C’est que chaque geste que Keanu Reeves a eu avec elle était très tendre et inattendu pour les fans. Récemment, l’actrice de Charlie’s Angels racontait dans sa propre émission : « Quand j’ai eu 16 ans, il s’est présenté à ma fête et m’a emmené faire un tour sur sa moto, quelque chose que je n’oublierai jamais”. Et j’ajoute : « Nous avons marché dans les rues, il faisait nuit et tout était vide. C’était un de ces bons moments”.

Depuis lors, le lien a continué comme une amitié alors qu’elle était en couple avec Justin Long, Tom Green et Fabrizio Moretti, pour enfin sceller son amour avec Will Kopelman avec un mariage en 2012. Bien qu’il soit resté célibataire pendant des années, c’est en 2019 qu’on a su qu’il était en couple depuis longtemps avec l’artiste. Bourse Alexandra. Mais ils disent Là où il y avait des cendres de feu restent. Et Drew et Keanu l’ont tous deux exposé cette semaine.

Il y a quelques jours, Keanu Reeves a présenté son nouveau film à Le spectacle de Drew Barrymore. A propos de Matrice, il a assuré que les films font partie « d’une histoire d’amour », donnant lieu à un moment inoubliable. « Je ne suis pas un combattant, je suis un amoureuxBarrymore commença. « Si tu veux être un amant, tu dois être un combattantdit Reeves. Lorsque l’animateur lui a demandé de s’expliquer, l’acteur a conclu : « Si vous ne vous battez pas pour votre amour, quel genre d’amour est-ce ?”. De cette façon, les sourires ont montré une fois de plus qu’ils forment un couple avec beaucoup de chimie.

