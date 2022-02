Drew Barrymore a partagé une photo inédite avec Tom Holland et a avoué à quel point il l’admire

célébrités

Drew Barrymore et Tom Holland ensemble semblent être quelque chose d’inattendu. Mais l’actrice a avoué qu’elle connaissait l’interprète de Spider-Man depuis 11 ans, a publié une photo inédite avec lui et a également évoqué à quel point elle l’admire. Voir!

© GettyTom Holland et Drew Barrymore

Malgré son jeune âge, Tom Holland Il est déjà devenu l’une des plus grandes stars d’Hollywood. À seulement 25 ans, l’acteur britannique a connu un succès international grâce à son travail incroyable chez Marvel et, en fait, il profite actuellement de la fureur générée par son dernier film, Spider-Man : Pas de retour à la maison. Il attend également la première de grands projets tels que Inexploré, le prochain long métrage dans lequel il jouera.

Sans aucun doute, la course Tom Holland Il est en hausse et il n’y a personne pour l’arrêter. Au fil du temps, l’artiste montre pourquoi il est considéré comme l’un des grands acteurs de sa génération. Et, comme si cela ne suffisait pas, tout indique qu’elle a tout pour devenir l’une des légendes de l’industrie cinématographique. De plus, le talent de l’acteur est tel que l’une des stars de cinéma les plus importantes lui a montré à quel point il l’admirait.

Voici Drew Barrymore, l’un des interprètes les plus connus au monde, qui via Instagram a partagé une photo inédite avec Holland et lui a dit à quel point elle était fascinée par son travail. D’après ce qu’elle a elle-même écrit, les cartes postales datent d’il y a onze ans, lorsqu’elle a rencontré Holland et qu’elle a été fascinée par son incroyable talent et par la qualité de sa personne. La lettre passionnante du protagoniste de Les anges de Charlie Ça commence comme ça :

« Je me souviens de t’avoir rencontré, qu’est-ce que c’était ? 2011 ? Et j’étais tellement captivé par toi. Je venais de voir votre film et nous nous rencontrions pour un projet que j’allais réaliser et je pensais vraiment que vous étiez la personne la plus impressionnante et la plus incroyable ainsi qu’extraordinairement talentueuse.”, Barrymore a commencé à écrire. Puis il a ajouté : « Et maintenant, regarde-toi ! Tomber amoureux de l’une des femmes les plus incroyables comme Zendaya et devenir notre héros. De Spider-Man au meilleur danseur de Billy Elliot et maintenant, espérons-le, jouant Fred Astaire ? Il n’y a rien que vous ne puissiez et ne vouliez faire !”.

La tendre dédicace que Drew a faite à Tom a été très applaudie par tous les fans des deux acteurs et même certains collègues qu’ils ont en commun. Bien sûr, pour le moment, Hollande n’a pas répondu à ce message émouvant. Cependant, il est probable que vous ne le verrez guère, n’hésitez pas à remercier infiniment Barrymore pour ses mots.

