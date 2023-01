Drew Barrymore à bord de Charlie’s Angels 3 et retrouve Adam Sandler

Bien qu’elle ait essentiellement laissé la comédie derrière elle, Drew Barrymore a maintenant déclaré qu’elle reviendrait au grand écran pour Les anges de Charlie 3 aux côtés de Cameron Diaz et Lucy Liu. S’adressant à People, Barrymore déclare qu’elle « se présenterait » pour une autre suite de la franchise de films d’action, même si ce n’était que pour travailler à nouveau avec Diaz et Liu toutes ces années plus tard.





« Ce sont des défis intéressants parce qu’ils ont été établis. C’est vraiment s’appuyer sur quelque chose. Il y a tellement d’histoire là-bas qu’ils n’ont pas l’impression [the work of] faire des films. C’est comme, ‘Voulez-vous passer votre vie à faire ça ? Avec ces gens ? Oui. Je me présenterais. Je le ferais vraiment. Parce qu’alors vous parlez d’expériences de vie et de temps avec des gens qui sont vraiment importants pour vous, et ce n’est pas du travail. C’est un cadeau. »

Barrymore a d’abord joué le rôle de les anges de Charlie Dylan en 2000, avec Cameron Diaz dans le rôle principal et Lucy Liu dans le rôle d’Alex. Agissant comme une continuation de la série télévisée du même nom mais avec des éléments plus comiques, les anges de Charlie a reçu des critiques mitigées à sa sortie, mais cela n’a pas suffi à arrêter une suite, Charlie’s Angels : à plein régimedepuis sa sortie en 2003.

Une autre offre de la franchise a été publiée en 2019, changeant le trio de base de Barrymore, Diaz et Liu en Kristen Stewart, Naomi Scott et Ella Balinska. Malheureusement, la sortie a rencontré des critiques mitigées et une mauvaise performance au box-office. Un retour pour Barrymore, Diaz et Liu pourrait-il mieux se passer?





Drew Barrymore aimerait retrouver Adam Sandler

Non seulement l’idée d’un les anges de Charlie la suite suffira à tenter Barrymore de revenir, mais l’animateur de talk-show a poursuivi en déclarant que se réunir avec 50 premières dates co-star Adam Sandler serait également une raison suffisante pour démontrer une fois de plus ses talents d’actrice.

«Dès que vous parlez d’Adam Sandler, je me dis: » Oh, eh bien peut-être. Bien sûr.' »

Ensemble, Barrymore et Sandler ont dirigé un trio de comédies romantiques au fil des ans, le couple jouant dans La chanteuse de mariage, 50 premiers rendez-vous, et Mélangé. Deux d’entre eux sont désormais considérés comme des exemples classiques du genre. La chimie entre les deux est instantanée et le public aimerait sans aucun doute voir Barrymore et Sandler faire équipe à nouveau pour une comédie romantique saine et hilarante.

Maintenant l’hôte de Le spectacle de Drew Barrymore, Barrymore a cessé d’agir après la naissance de ses enfants. « J’ai arrêté de faire des films quand mes enfants sont nés », a expliqué l’actrice en 2021. « Parce que je le fais depuis que je porte des couches – à 11 mois, c’est quand j’ai commencé – et c’était une évidence pour moi de mettre la réalisation de films en veilleuse pour que je puisse être présente et élever moi-même mes enfants. »

Bien qu’elle ait quitté le théâtre, Barrymore ne peut s’empêcher de penser à des projets potentiels si jamais elle revenait, lançant récemment un remake de Avions, trains et automobiles dirigée par elle-même et les anges de Charlie co-vedette Cameron Diaz.