Dreamworks évoque le premier regard sur la série animée Teen Horror d’Eli Roth Fright Krewe

Éli Roth tourne son regard d'horreur vers le monde de l'animation avec une nouvelle série Krewe de la peur. Venant de Dreamworks, la série est créée par Roth et l'auteur James Frey, mais plutôt que de viser la terreur R-rated habituelle de Roth, cette fois-ci, le projet est destiné aux « enfants plus âgés ».





Il est indéniable que Dreamworks est devenu une force avec laquelle il faut compter grâce à des franchises comme Comment dresser votre dragon, Kung Fu Panda et Shrek, mais ils n’ont jamais complètement embrassé quoi que ce soit dans le genre de l’horreur. Donc, il semble que c’est là que Roth entre en jeu, mais malgré ses offres de films généralement sadiques et brutales, cette fois-ci, il semble qu’il atténuera sa violence horrible.

Dreamworks a publié un premier aperçu de la carte de titre de la série, ainsi que du groupe central de l’histoire, qui portait le synopsis de :

« Une ancienne prophétie et une reine vaudou ont chargé des adolescents inadaptés de sauver la Nouvelle-Orléans de la plus grande menace démoniaque à laquelle elle ait été confrontée depuis près de deux siècles. Mais honnêtement? Sauver le monde pourrait être plus facile que de devenir amis.

Travaux de rêve

La série aura clairement un pied fermement ancré dans l’occulte, et il semble qu’elle puisera également dans la narration toujours populaire dirigée par des adolescents qui est devenue un énorme plaisir pour les foules comme Choses étranges, SOS Fantômes : l’au-delà et plus. Krewe de la peur pourrait certainement arriver au bon moment pour livrer quelque chose de spécial qui pourrait offrir à Dreamworks et Roth une voie nouvelle et intrigante.

Eli Roth travaille actuellement sur son film Borderlands et Thanksgiving.

Eliot Roth s’est fait un nom dans de mauvais films d’horreur comme Auberge et La fièvre de la cabine, et sa nouvelle incursion dans l’animation pour adolescents ne signifie pas qu’il a tourné le dos au côté le plus sombre du genre. Des années après sa fausse bande-annonce pour Action de grâces est apparu dans le cadre de Quentin Tarantino et Robert Rodriguez Broyeur, Roth apporte le film dans les cinémas pour de vrai dans un long métrage complet avec une distribution d’ensemble de Patrick Dempsey, Addison Rae, Gina Gershon, Tim Dillon et Rick Hoffman. Le film a débuté la production en mars, mais pour l’instant, il n’y a pas eu de mises à jour sur le moment exact où nous pouvons nous attendre à le voir arriver.

En attendant, Roth a également travaillé sur son adaptation tant attendue et très retardée de la série de jeux vidéo Borderlands. La version cinématographique du jeu de tir en monde ouvert est en préparation depuis des années, et même si le tournage s’est terminé à l’origine en 2021, aucune date de sortie n’a encore été fixée pour la sortie du film. Cela semble être en partie dû à certaines reprises dirigées par Dead Pool le barreur Tim Miller après les projections de tests l’année dernière a révélé quelques problèmes.

Eli Roth repousse certainement de nouvelles limites avec ses nouvelles entreprises et tout semble commencer avec la sortie d’une série en 10 parties Krewe de la peurqui devrait arriver sur Peacock et Hulu plus tard en 2023. Attendez-vous à ce qu’une bande-annonce arrive bientôt.