Dreamworks et Netflix s’associent pour produire la série d’une saga animée populaire

Netflix

La plateforme de streaming a conclu un accord pour étendre une franchise née en 2008. Jack Black sera l’un des protagonistes confirmés de ce tout nouveau projet.

© GettyDreamworks et Netflix vont unir leurs forces.

Le catalogue de Netflix est sur le point d’ajouter une nouvelle proposition de famille, de la main de travaux de rêve. Il a été confirmé que la plateforme de streaming développera une série qui servira à étendre une série animée populaire créée en 2008, à partir de laquelle deux films et plusieurs courts métrages sont sortis. Il n’a pas encore été confirmé quand il sera disponible pour les utilisateurs, mais divers détails de l’intrigue ont été révélés, y compris les premières photos officielles.

Netflix a donné son feu vert à une nouvelle série se déroulant dans l’univers de Kung Fu Panda et il a été confirmé que Jack Black reviendra donner la parole à Pô, le protagoniste de l’histoire originale. La nouvelle est tombée un jour très spécial, car aujourd’hui est commémoré Journée nationale du panda aux États-Unis. La production s’intitulera Kung Fu Panda : Le Chevalier Dragon.

Selon ce qui a été révélé, les deux méchants de cette nouvelle proposition seront deux fouines qui chercheront à capturer des armes mythiques à travers le monde. Par conséquent, réalisant ce plan diabolique, Pô essaiera de les arrêter et se lancera dans un voyage pour les attraper avant qu’il ne soit trop tard et que le danger ne se déchaîne. Le voyage sera accompagné d’un personnage mystérieux, un gentleman anglais, qui n’a pas encore été montré ou révélé quel genre d’animal il sera.

Les premières images officielles montraient, d’une part Pô être interrogé par l’une des belettes, et par une autre au panda spécialiste des arts martiaux en duel avec une autre. Il n’a pas encore été annoncé qui sera le showrunner de cette production, ni dans quelle partie de la chronologie de cet univers elle se déroulera. Kung Fu Panda : Le Chevalier Dragon.

Le doublage que Jack Black pouvait faire

Jusqu’au moment, Jack Black est le seul acteur de la distribution vocale originale qui a confirmé sa participation à la nouvelle série de Netflix. En tout cas, ce n’est pas quelque chose qui influence le public latin moyen, qui l’a probablement vu doublé. Cependant, il est juste de souligner que l’acteur de Ecole du rock Je pourrais tranquillement faire la voix de Pô pour l’Amérique latine et l’Espagne. À plus d’une occasion, on l’a vu parler en espagnol et non seulement il a une excellente prononciation mais il connaît aussi, d’après ce qu’il a dit, 89 mots de notre vocabulaire. Peut-être qu’avec un peu d’entraînement, ils pourront le caster pour ce rôle dans le doublage, qu’en pensez-vous ?

