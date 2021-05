DreamsCom 21 ramène l’expo en jeu aux rêves en juillet

Nous approchons du début de l’été, et dans le domaine du jeu vidéo, cela signifie des expositions, des vitrines et des événements en direct. Le calendrier se remplit déjà, et il s’étend même à Dreams. L’année dernière, la première DreamsCom a fait son apparition dans le jeu, une salle d’exposition virtuelle où les créateurs ont présenté leur travail. Eh bien, c’est de retour pour 2021.

À partir du 28 juillet, les joueurs pourront visiter le salon DreamsCom en jeu et découvrir des centaines de créations dans des stands virtuels. Si c’est quelque chose comme l’année dernière, ça devrait être un vrai régal. Si vous voulez un aperçu de ce à quoi vous attendre, Media Molecule organisera des diffusions quotidiennes en direct, du 27 au 30 juillet, dans lesquelles l’équipe présentera quelques créations de choix de DreamsCom 21.

Si vous avez envie de vous impliquer et que vous souhaitez montrer votre propre chef-d’œuvre, vous pouvez le faire en utilisant le modèle de stand remixable et en le remplissant de tout ce que vous avez créé. Les soumissions pour les kiosques se terminent le 18 juin, vous avez donc quelques semaines pour régler cela.

Nous adorons ces événements en direct dans Dreams, et cela devrait être très amusant. Êtes-vous impatient de DreamsCom 21? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.