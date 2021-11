Dreams s’associe à Ghostbusters: Afterlife pour un mini-jeu officiel basé sur le film

Mesauda Milano Fard à paupières Glitter dream 106 rakish Mesauda

Glitter Dream 106 Rakish de Mesauda Milano est un fard à paupières liquide chatoyant avec un rendu de couleur intense. Des micro paillettes infusées de perles recouvriront les paupières d'un film hautement réfléchissant. Facile à mélanger et formulé à base d'eau, sa texture sèche en douceur pour offrir la brillance d'un fard à paupières en poudre, une tenue longue durée et la sensation douce et confortable d'une formule crémeuse. couleur longue durée formule à base d'eau hydrate et tonifie facile à mélanger, sans bavure et confortable testé dermatologiquement végétalien, sans paraben, non testé sur les animaux existe en 6 nuances Application : Appliquez le fard à paupières sur toute la paupière avec l'applicateur. Tapotez du bout des doigts jusqu'à ce que vous obteniez l'effet désiré. Contenance : 5ml