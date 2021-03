Dreams obtient une bande-annonce d’anniversaire tardive pour célébrer sa première année

Dreams est accessible à tous depuis un peu plus d’un an maintenant. La création PlayStation 4 de Media Molecule a eu 12 mois formidables, et le jeu regorge d’œuvres intéressantes et inspirantes réalisées par les joueurs. Pour célébrer ce jalon, Sony vient de publier cette bande-annonce énergique, présentant certaines des réalisations du titre au cours de la première année.

C’est un excellent rappel de tout ce que nous avons vu et joué jusqu’à présent. Des choses comme DreamsCom, All Hallows ‘Dreams et les Impy Awards ont été des moments forts particuliers, mais les jams de la communauté en cours et les diffusions en direct de Media Molecule sont une joie constante. Nous sommes ravis de voir ce que le jeu apporte dans sa deuxième année.

Nous avons récemment pu fêter non seulement le premier anniversaire de Dreams, mais aussi le 15e anniversaire de Media Molecule. Dans une interview avec Siobhan Reddy, nous discutons de l’histoire du studio – si vous êtes fan du travail de l’équipe, jetez-y un coup d’œil.

