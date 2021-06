Dream Engines: Nomad Cities se dirige vers un accès anticipé à Steam

Moteurs de rêve : les villes nomades vient de l’éditeur chinois Gamera Game et du développeur indépendant Suncrash. Il s’agit d’un titre de construction de ville de survie unique qui se lancera dans Vapeur Accès anticipé. Les développeurs viennent de révéler une vidéo du titre à venir qui élargit vraiment la vision de ce que ce jeu s’efforce de faire.

Les joueurs jouent dans un monde étrange où une technologie ancienne et puissante a lutté contre les pestes des rêves. Après l’échec de l’humanité, les tribus survivantes ont dû trouver une meilleure façon de vivre dans le monde. Plutôt que de combattre les Rêves Plaies, ils entrent simplement dans leur ville et s’en envolent.

Il s’agit d’un jeu de construction de ville de survie avec des villes volantes et des machines mystiques. Construisez, automatisez et défendez votre ville en essayant de survivre dans un monde post-apocalyptique rempli de science étrange. C’est une terre infestée de cauchemars, et les fans doivent être prudents lors de la planification de leur stratégie initiale.

La société avancée a disparu et seules les tribus nomades survivent. Ils le font en n’attirant pas l’attention sur eux-mêmes et en utilisant les projets abandonnés des anciens comme moyen de survie. Les joueurs de ce monde survivent grâce à des lignes de production automatisées qui nourrissent, abritent et sauvent tout votre peuple.

Défendez votre ville contre les raids et envolez-vous lorsque les choses deviennent trop difficiles. Cela crée une expérience de survie unique pour les joueurs car il combine le mécanisme de construction de la ville avec des stratégies de défense de tour.

Votre ville a une superficie limitée, et vous devrez choisir entre des améliorations à long terme et des infrastructures jetables que vous devrez abandonner. Choisissez les bâtiments à emporter avec vous et ceux sans lesquels vous pouvez vivre jusqu’à la fin de la peste.

Le monde est rempli de ressources illimitées qui sont générées de manière procédurale à chaque zone d’atterrissage. Différentes ressources offrent différentes opportunités et défis tout au long du jeu. Chacun peut être fabriqué et amélioré en utilisant les installations de votre ville volante.

Explorez le monde avec votre Steambot personnalisable en temps réel. Construisez, équipez et combattez les ennemis dans le pays avec votre propre robot automatisé. En utilisant cette option, les joueurs peuvent explorer les ruines de la société et découvrir d’anciens mystères tout au long du jeu.

C’est un mélange unique de survie et de construction de ville, et chaque détail compte. Les joueurs devront équilibrer leur poids et leur carburant, surveiller attentivement les forces d’assaut et s’efforcer de survivre le plus longtemps possible en tant que tribu nomade du ciel.

Moteurs de rêve : les villes nomades devrait sortir plus tard cette année dans Steam Early Access.