DrazoStudio reformule la terreur avec le gameplay Don’t Break Down

Une étude espagnole portant sur seulement 9 personnes montre qu’avec ce gameplay Don’t Break Down, vous ressentez de nouvelles formes de terreur jamais vues auparavant.

Développé par DrazorStudio, ce jeu est livré avec une prémisse forte et très intéressante: changer la façon dont nous ressentons la terreur dans Survival Horror. À travers cela Ne pas casser le gameplay on comprend que l’ambition n’est pas le point faible de cette étude.

La idée de jeu une partie de ce qui suit: que le protagoniste ressent la terreur subie par le joueur. Pour ce faire, le jeu utilise une nouvelle technologie, appelée SDE (System of Detention of Emotions), qui nous permet de capturer ce que l’on ressent en temps réel grâce à des outils tels que les webcams, le microphone ou encore la façon dont on écrit avec le clavier. .

Autrement dit, si notre visage montre la terreur ou si nous respirons d’anxiété, le jeu le détectera pour le transférer dans l’humeur du personnage. Il peut souffrir de battements cardiaques rapides, penser entendre des choses, hyperventiler ou perdre le contrôle en panique. Mais pas seulement cela, l’atmosphère changera également en fonction de nos réactions collectées.

Des changements se produiront dans l’environnement tels que des lumières s’éteignant soudainement ou des fenêtres s’ouvrant, brisant le verre. Tout le monde sera proactif dans nos réactions capturées par cette technologie, ce qui se répercutera également sur des énigmes. Ils varieront en difficulté en fonction du degré de stress auquel nous sommes soumis.

À partir de l’étude, ils assurent qu’ils continuent d’explorer et d’étudier de nouvelles phobies à transférer vers le jeu vidéo. De cette façon, aucun joueur ne sera impassible, niant de tirer partout des clichés de genre comme les «sauts».

Narrativement parlant, Don’t Break Down a le soutien de scénaristes et de créateurs de films, cherchant à créer un scénario qui capture sans être un simple support secondaire du titre. Ils envisagent même de l’amener au petit écran.

Le jeu est toujours dans un état pré-alpha et a beaucoup de travail devant lui, ce qui nous amène à supposer qu’il reste encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir le sentir dans notre chair.