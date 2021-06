Drapeaux HBCU et pièces « Rosie » parmi le fret Boeing Starliner OFT-2

Des drapeaux, des écussons et des épinglettes représentant l’histoire diversifiée des États-Unis et leurs efforts d’exploration spatiale seront à bord du prochain lancement du Boeing CST-100 Starliner vaisseau spatial, a révélé la société aérospatiale.

Les bannières colorées de 14 collèges et universités historiquement noirs (HBCU) ont été emballées aux côtés des médaillons Rosie the Riveter et des épinglettes Silver Snoopy à bord de la capsule Starliner, qui devrait faire une deuxième tentative pour atteindre la Station spatiale internationale sur Boeing sans équipage Test en vol orbital (OFT-2) .

« En représentant les HBCU dans le cadre de notre mission Starliner, nous démontrons notre engagement à travailler avec ces institutions pour faire progresser l’équité et l’inclusion et aider à assurer un avenir radieux à leurs étudiants », David Calhoun, président-directeur général de Boeing, dit dans un communiqué publié jeudi (17 juin). « Combler les écarts de représentation au sein de notre entreprise et de notre industrie est une priorité pour Boeing, et inspirer des étudiants divers à poursuivre une carrière dans l’aérospatiale est une partie importante de cet effort. »

Les techniciens de Boeing chargent un paquet de souvenirs à bord de la capsule Orbital Flight Test -2 Starliner en vue de son lancement. (Crédit image : Boeing)

Le lancement d’OFT-2 au sommet d’une fusée Atlas V de la United Launch Alliance (ULA) depuis la station spatiale de Cap Canaveral en Floride est prévu pour le 30 juillet.

Les drapeaux HBCU et autres souvenirs feront partie des quelque 760 livres. (345 kilogrammes) de fret et de fournitures volant sur le Starliner . Division de la cargaison de la NASA, pesant environ 440 lb. (200 kg), comprendra de la nourriture et d’autres articles pour les astronautes actuellement à bord de la station spatiale.

Starliner livrera également des vêtements, des sacs de couchage et d’autres provisions pour les astronautes d’essais en vol d’équipage (CFT) Barry « Butch » Wilmore, Nicole Mann et Mike Fincke en prévision de leur mission de suivi vers la station spatiale. Les missions OFT-2 et CFT sont des jalons critiques sur la voie de Boeing vers les équipages de vol pour la NASA, car elles remplissent et dépassent les objectifs qui ont été manqués sur le vol OFT-1 en proie à des problèmes en 2019.

Pour commémorer le passage des missions sans équipage aux missions d’astronaute, Boeing arborera un drapeau américain sur OFT-2 qui restera sur la station jusqu’à ce qu’il soit ramené sur Terre par l’équipage du CFT.

Des drapeaux et des bannières pour les collèges et universités historiquement noirs (HBCU) attendent d’être emballés pour le deuxième test en vol orbital du vaisseau spatial CST-100 Starliner de Boeing, prévu pour le 30 juillet. (Crédit image : Boeing)

D’autres drapeaux américains flotteront aux côtés de ceux des HBCU, restant sur le Starliner pendant tout le vol OFT-2. Les universités représentées sont : Clark Atlanta University, Morehouse College et Spelman College, qui font partie de l’Atlanta University Center Consortium ; Université Alabama A&M; Université A&M de Floride ; Université Howard à Washington, DC; Université d’État Morgan dans le Maryland; Caroline du Nord A&T ; Université Prairie View A&M au Texas; Southern University et A&M College en Louisiane; Université d’État de Caroline du Sud ; Tennessee State University et Tuskegee University en Alabama.

Quelques autres écoles où Boeing a des partenariats de recrutement seront également représentées dans la mission, notamment l’Université Allen en Caroline du Sud, où la société établit le Boeing Institute on Civility. L’institut sera une plaque tournante nationale pour l’enseignement et la programmation visant à faire progresser le discours civil en Amérique et à travers le monde.

Le fret commémoratif supplémentaire sur l’OFT-2 comprendra des épinglettes Silver Snoopy, qui sont présentées par les astronautes de la NASA à ceux qui contribuent directement au succès des vols spatiaux habités, et une carte d’identité signée et utilisée par le fondateur de Boeing, Bill Boeing, pour voyager aux États-Unis en air. La même carte a déjà volé à bord d’OFT-1 .

« En regardant la carte, je me suis demandé si [Bill Boeing] aurait pensé que nous irions aussi loin et construire notre propre vaisseau spatial et serait-il fier de nous », a déclaré Melanie Weber, responsable du sous-système pour l’hébergement de l’équipage et de la cargaison. « J’espère que c’est le cas. »

Les pièces commémoratives Rosie the Riveter sont préparées pour leur vol lors du deuxième essai en vol orbital du Starliner de Boeing. (Crédit image : Boeing)

Les pièces commémoratives Rosie the Riveter feront également le voyage dans l’espace sur OFT-2.

Les pièces ont été créées pour célébrer l’année dernière l’adoption de la Rosie the Riveter Congressional Gold Medal Act, qui honore près de 19 millions de femmes américaines qui se sont soulevées et ont comblé une lacune critique dans l’industrie aérospatiale alors que les hommes partaient se battre pendant la Seconde Guerre mondiale. Les pièces, qui ont été conçues pour reconnaître l’impact de Rosie Riveters et inspirer les générations futures, seront utilisées après le vol pour célébrer les réalisations des étudiants et des employés de Boeing dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM).

Les pièces de monnaie et autres souvenirs de ce que Boeing espère être un vol réussi serviront également de lest, remplaçant la masse d’un équipage de quatre personnes.

« La cargaison est extrêmement importante compte tenu du poids et du centre de gravité du véhicule. Chaque pièce joue un rôle », Dee Dobson, un technicien en ingénierie des systèmes de Boeing qui a aidé à emballer et à peser la cargaison dans le cadre de l’équipage et de l’hébergement de la cargaison de Starliner. équipe, a déclaré.

La pratique de transporter des souvenirs sur les vaisseaux spatiaux américains remonte aux premiers satellites et véhicules envoyés dans l’espace. Des souvenirs similaires ont été lancés lors de nombreuses missions sans équipage et avec équipage en orbite terrestre, vers la lune et le Station spatiale internationale .

