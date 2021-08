Drames universitaires les plus populaires pour que tout le monde se gave

La vie universitaire est l’un des moments les plus importants de notre vie. Rencontres, stages, équilibre entre missions et vie sociale vraiment éprouvants ! Mais cela compense également un contenu juteux.

Kdramas adore présenter des drames universitaires. Allant des triangles romantiques typiques aux parcelles basées sur la valeur. Il y en a un pour chacun de vous. Alors faisons le compte à rebours de quelques Les drames universitaires les plus populaires pour se gaver!

Faculté de droit

La faculté de droit se penche sur la vie des étudiants en droit. La pression, la politique et la corruption n’étant qu’une partie. Les séances d’audience simulées étant le centre de la vie universitaire.

Tout étudiant en droit sera en mesure de se rapporter facilement à ce drame. Grâce à l’étrange similitude entre la réalité du niveau de stress auquel les étudiants en droit sont confrontés, elle est si bien illustrée.

Contrairement à d’autres domaines, le droit est une compétition dès le premier jour. Alors bien sûr, la faculté de droit signifie un travail constant. Pour ajouter à cela, la faculté de droit a un meurtrier en liberté et tout le monde est suspect.

Être un avocat ou un procureur honnête dans un système corrompu et avide de pouvoir est honnêtement un combat.

Mais heureusement, ils ont des professeurs formidables et solidaires. Avec les étudiants qui sont prêts à changer l’attitude existante.

Des Freshers naïfs aux avocats intelligents qui savent comment faire avancer les choses. Une montre vraiment satisfaisante et agréable pour tous ceux qui sont fatigués des drames universitaires romantiques typiques.

Oh, et ce spectacle ne concerne pas seulement les meurtres et les criminels, il y a aussi un soupçon de romance ici. Pas trop subtile ni trop écrasante, juste la quantité parfaite pour vous donner envie de plus.

Mon identifiant est Gangnam Beauty

Les doubles standards, le lookisme, la beauté toxique et les dures vérités sur la vie universitaire. Mon ID est Gangnam look beauté à travers la vie universitaire sous un jour critique. Mettre en évidence les traits toxiques de la vie universitaire alors qu’ils sont de nature dangereuse.

Nous suivons Mi-Rae, une étudiante qui, en raison d’être victime d’intimidation pour son apparence tout au long de l’école, subit une chirurgie plastique. Maintenant qu’elle n’est plus laide, elle souhaite profiter de la vie à l’université comme tout autre étudiant normal. Seulement maintenant, il y a un plus gros problème, elle attire beaucoup d’attention à cause de son apparence.

Ce n’est pas génial car maintenant il y a des spéculations sur la chirurgie plastique et bientôt les doubles standards des gens deviennent visibles. Tout le monde, à l’exception de quelques âmes authentiques comme Kyung-Seok, commence à la rabaisser.

Le drame la montre prendre confiance en elle et rejeter la société toxique qui l’entoure. Trouvez la paix en elle-même et en des gens comme Seok. Profiter de sa vie malgré tout ce que disent les gens autour d’elle.

Haltérophilie Fée Kim Bok Joo

Romance mignonne, personnages pétillants et la bonne quantité d’humour. Cela fait de WFKBJ un drame universitaire à ne pas manquer. C’est une écriture peu conventionnelle mais pleine d’humour, ce qui rend l’intrigue très agréable.

L’histoire se déroule dans un centre sportif et une université pour les meilleurs athlètes coréens. Bok Joo est un haltérophile talentueux tandis que Joon-Hyung est un nageur décoré. Nous suivons leur vie universitaire divertissante tout au long de l’histoire.

De l’entraînement physique épuisant aux régimes stricts, WFKBJ donne un aperçu parfait de la vie des amateurs de sport. Cela donne presque envie de tout laisser tomber et de se diriger vers une école de sport.

En plus de voir divers sports, nous obtenons des développements romantiques très mignons entre Bok Joo & Jung et les personnages secondaires. Leur vie universitaire semble amusante, chic, moins stressante et quelque chose que l’on voudrait essayer une fois dans sa vie !

Ce sont les Kdramas universitaires les plus appréciés pour tout le monde à diffuser. Ils peuvent être diffusés sur Netflix et Viki.

