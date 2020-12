Drakeo The Ruler pense qu’il est « trop ​​grand d’un rappeur pour être signé avec un autre rappeur »

Il n’est pas intéressé par les contrats de disques mais a révélé qu’il y avait d’autres artistes qui l’avaient approché.

Alors qu’il profite de la vie en dehors de la prison, Drakeo The Ruler est de retour au travail. Le rappeur a été libéré de prison le mois dernier et maintenant qu’il est libre, il y a eu des rumeurs concernant ce qu’il a en réserve pour sa carrière. Une chose que Drakeo ne fera pas, selon lui, c’est de signer un contrat d’enregistrement après l’avoir dit Le podcast Bootleg Kev qu’il n’est pas intéressé à partager ses gains avec un label. « Ouais, bien sûr, beaucoup de gens », a déclaré Drakeo lorsqu’il a été interrogé sur le fait d’avoir été approché pour des offres. « Je veux dire, ils faisaient ça quand j’étais en prison. » Bootleg Kev voulait savoir ce qu’il faudrait à Drakeo pour signer sur la ligne pointillée parce que l’animateur du podcast a partagé qu’il ne pensait pas que le rappeur avait besoin d’un accord avec un label. « Non, » répondit Drakeo. « Je suis la personne la plus influente à sortir d’ici comme, tout le monde veut être moi. J’ai toujours dit ça. Ce sont des rappeurs qui sont comme, je veux le signer. Je suis trop grand rappeur pour être signé. un autre rappeur. Je ne sais pas, je reçois assez d’argent pour qu’ils soient comme, en train de couper mon argent ou de me donner, de me donner de l’argent et puis je dois le rembourser. « «Comme, comment vais-je le rembourser maintenant, de toute façon? il ajouta. « Si j’ai signé un accord, comment vais-je rembourser cet argent? Je ne peux pas faire de no show. Allez, mon frère. Je ne suis pas trop tard. Comment vais-je le rembourser? … C’est comme si , tous ces gens qui ont signé tous ces accords, maintenant ils sont endettés. » Regardez le clip de l’apparition de Drakeo The Ruler sur Le podcast Bootleg Kev au dessous de.