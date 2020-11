Drake tente de mettre fin aux Grammys pour de bon après le week-end snub

Le superbe snob de The Weeknd des Grammys 2001 fait vibrer tout le monde.

“Je pense que nous devrions cesser d’être choqués chaque année par la déconnexion entre la musique percutante et ces récompenses et accepter simplement que ce qui était autrefois la forme de reconnaissance la plus élevée ne compte plus pour les artistes qui existent maintenant et ceux qui viennent après. . C’est comme un parent que vous vous attendez toujours à réparer, mais il ne peut tout simplement pas changer ses habitudes. L’autre jour, j’ai dit que @TheWeeknd était un verrou pour l’album ou la chanson de l’année avec des hypothèses raisonnables et cela ne se passe jamais comme ça «C’est le moment idéal pour quelqu’un de commencer quelque chose de nouveau que nous pouvons construire avec le temps et transmettre aux générations à venir», a tapé Drake.