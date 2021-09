Drake sort enfin « Certified Lover Boy », son nouvel album

L’attente est enfin terminée et les fans de Drake peuvent enfin profiter de « Certified Lover Boy », son sixième album studio qui a été retardé après une variété de raisons et d’inconvénients liés à sa production, en plus d’une intense campagne entreprise par le musicien canadien, qui tout au long les États-Unis ont présenté des affiches publicitaires colorées qui anticipaient l’arrivée de ce matériel.

Avec « Certified Lover Boy », qui a commencé à être disponible ce vendredi 3 septembre, Drake a préparé 21 chansons totalement inédites dans lesquelles il inclut une grande variété de collaborateurs, dont de grands interprètes du hip hop tels que Jay-Z, Travis Scott, Lil. Wayne, Kid Cudi, Future, parmi tant d’autres.

Drake a également présenté un extrait spécial de « I’m Too Sexy », la chanson classique de Right Said Fred sortie en 1981. Cet extrait est utilisé sur la septième chanson de l’album, « Way 2 Sexy », qui présente une collaboration vocale interprétée par le rappeur Nicki Minaj. .

Cependant, la polémique n’est pas absente de ce nouvel album. Selon Genius, une page spécialisée dans la diffusion de paroles de chansons, « TSU » aurait non seulement un extrait de la chanson de 1997 « Sailing », du groupe NSYNC, mais offrirait également un crédit partiel pour la paternité à R. Kelly, qui fait actuellement face à un procès pour crime organisé, trafic sexuel et pédopornographie.

Drake note dans une déclaration (partagée à travers la description du matériel sur Apple Music) que ce matériel est « une combinaison de masculinité toxique et une acceptation de la vérité qui est inévitablement déchirante », dédiant le matériel à la mémoire de Nadia Ntuli et Mercedes Morr. L’album semble également être la fin de la rivalité présentée entre Dake et Kid Cudi, qui a déclaré sur Twitter être heureux de mettre fin à ce conflit.